Als er niks verandert, dreigen er nog veel citytrips naar Milaan of Barcelona op de parking van Charleroi Airport te eindigen

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

Als alles goed zit, dan stijgen vanaf donderdagochtend de vliegtuigen weer op vanuit de luchthaven van Charleroi aan het normale tempo. Eind goed al goed, is een optimistisch ingesteld mens dan geneigd te zeggen. Toch is de kans klein dat dit het laatste sociaal conflict wordt in de luchtvaartsector.

Veel aandacht is de voorbije dagen gegaan naar het leed dat de gedupeerde reizigers is aangedaan. Dit leed is reëel. Niemand ziet graag een lang geboekte reis of familiehereniging in het water vallen. Onbegrip, woede en frustratie zijn dan logische, menselijke reacties. Maar het ene leed kan soms het andere verbergen. Ook de zorgen van het stakende personeel zijn terecht.

Deze keer waren het de mensen van de beveiliging die er de blok oplegden. Volgende keer zijn het vast de bagageafhandelaars, of anders wel de cateraars, schoonmakers of zelfs het cabinepersoneel. Er zit iets goed fout in dat deel van de luchtvaartsector. Niet alleen in Charleroi, niet alleen in België, maar zowat overal in vergelijkbare landen. Schiphol in Nederland heeft bijvoorbeeld dramatische maanden achter de rug, met lange rijen wachtende passagiers en geschrapte vluchten, omdat onvoldoende personeel gevonden kon worden.

Werken op de luchthaven, of althans in dit type specifieke ‘ondersteunende diensten’, doe je in een nogal specifieke context. Het zijn arbeidsintensieve jobs, vaak verdeeld over bedrijven met weinig concurrentie. Dat maakt de lonen vaak laag, de arbeidsvoorwaarden lastig en de contracten precair. Eén concurrent meer – steen des aanstoots van de staking – maakt dan weinig verschil. Het dreigt de arbeidsvoorwaarden nog te verslechteren.

Op een gespannen arbeidsmarkt komen zulke banen snel onder druk te staan. Mensen kunnen sneller een andere en betere job vinden. In een goed werkende markt zou dit goed nieuws moeten zijn. Als de beveiligings- of bagagebedrijven genoeg volk willen blijven aantrekken, moeten ze maar voldoende betalen, toch? Zo schijnt het niet te werken in de luchthaven. Juist omdat de bedrijven weinig concurrentie te vrezen hebben, blijven de werkomstandigheden penibel. Dan moet er niet veel verkeerd gaan of het stakingswapen wordt bovengehaald. Vervelend en hatelijk, maar voor sommige groepen, die soms letterlijk in de kelders van de samenleving moeten ploeteren, zijn er weinig middelen om gehoord te worden.

Dit is een lastige kwestie. Het ontembare fenomeen van het goedkoop vliegen maakt de marges in de sector flinterdun. Aan de pluszijde staat dat de middenklasse voor een prikje op reis kan, aan de minzijde staan matige arbeidsvoorwaarden en een zware aanslag op milieu en klimaat. Die rekening wordt nog altijd door de samenleving opgeraapt, niet door de betrokken bedrijven. Mensen een schuldgevoel aanpraten omdat ze gebruikmaken van de kans om goedkoop te vliegen, is zinloos moralisme. Maar iets moet wel veranderen. Anders dreigen er nog veel citytrips naar Milaan of Barcelona op de parking van Charleroi Airport te eindigen.