Julie Cafmeyer is columnist.

Voor ik naar de tv-uitzending keek, onderstreepte ik een zin in de roman DREAM van Agustín Fernández Mallo: “Als je niet weet dat je doodgaat, als je op een dag naar bed gaat, in slaap valt en niet meer wakker wordt, wat betekende het leven dan, dacht ze, het zou slechts een droom zijn geweest.” Aan het woord is het personage Kelly, een surfster die – als ze dan toch moet sterven – het liefst door een golf wordt meegesleurd. Vlak voor je verdrinkt, nog dertig of vijftig seconden in je volle bewustzijn.

De uitzending begint. Vier mannen in kostuum praten over de oorlog in Europa. Er worden fragmenten uitgezonden waar nog meer mannen in kostuum speculeren over het lot van de wereld. Dit leven, een caleidoscoop van mannen in vergaderruimtes.

De mannen in kostuum hebben het tijdens het praatprogramma over de Russische dreiging met kernwapens. Ze vragen zich af of we de waarschuwing serieus moeten nemen. Niemand heeft een antwoord. Iemand heeft het over thermobarische raketten. Niemand weet wat het precies is.

De mannen in kostuum zuchten, stotteren. Ze nemen pauzes, af en toe vallen er lange, onheilspellende stiltes in de tv-studio. “Maar wat kunnen we doen zodat de boel niet ontploft?” vraagt de presentator in onderdrukte paniek.

Als er een allesvernietigende explosie komt, zal ons leven een droom zijn geweest. Alles houdt op in een flits. Net zoals je in slaap valt en niet meer wakker wordt. Of word je verwittigd bij een atoombom? Krijg je nog dertig of vijftig seconden in je volle bewustzijn? Een luchtalarm dat loeit. Niemand stelt de vraag. Voorlopig is er geen reden tot paniek.

Een man in kostuum zegt dat hij ontgoocheld is door de Belgische bijdrage aan wapens. Er zijn maar tweeduizend machinegeweren geleverd. Een andere man corrigeert, het gaat al om vijfduizend. Wacht even. Meer wapens, betekent toch meer oorlog? En meer oorlog, betekent toch meer nucleaire dreiging? Wat voor wereld hebben al die mannen in kostuum toch opgezet?

Wat zal ik blij zijn als ik naar praatprogramma’s en vergaderruimtes kan kijken waar voornamelijk vrouwen het woord krijgen. Iets in mij zegt dat zij wel een manier zouden vinden om met elkaar in gesprek te gaan, in plaats van elkaar te bombarderen. Maar goed, de oorlog en alle andere belangrijke dingen die zich afspelen op deze planeet, zijn voornamelijk een mannenzaak.

Terug naar de studio. Iemand vraagt hoe we Poetin moeten inschatten. Als een schaakgrootmeester of een pokerspeler? De mannen in kostuum weten het niet. Ze worden stil, deze keer klinkt de stilte niet onheilspellend. Eerder onwennig, ontredderd. Ze kijken naar de grond, ik zie ze denken: Laat dit leven geen droom zijn. Laat dit leven geen droom zijn!