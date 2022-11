Bart Eeckhout is journalist en oud-hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (13) en Missy (9).

Alles kan je verdragen. Alles, behalve een kind dat na anderhalve minuut een liedje alweer uitzet om een volgende hit op te zoeken. “Papa heeft liever dat je de muziek laat uitspelen”, zegt je lief diplomatisch vanaf de passagierszetel in de auto tegen de achterbank vanwaar de Spotify-lijst bediend wordt. Ze ziet hoe je vingers het stuur steeds krampachtiger vasthouden. Als Missy nog een keertje Ava Max halfweg pauzeert, komen er ongelukken van. Ze zegt: “Ik vind alleen het refrein leuk.”

Noem het het Syndroom van TikTok. De jeugd leert zijn muziek kennen in fragmenten van een halve of een hele minuut, en dan, hopla, dient er weer voortgescrold te worden naar het volgende kekke filmpje. Als een liedje plots drie minuten blijkt te duren, worden je kinderen een tikje nerveus. En dan moeten ze Pink Floyd nog ontdekken.

Het gaat niet over smaak. Dankzij TikTok en Spotify komen je namen en smaken tegemoetgewaaid waar je werkelijk nog nooit van gehoord had. Geen probleem. Zelfs de memetechno van Natte Visstick en andere Gladde Palingen mag thuis door de boxen knallen. John John knutselde zelfs al zijn eigen technonummer in elkaar. Op een gestolen beat monteerde hij de vervoeging van het Latijnse werkwoord ‘esse’. Je keurt het goed als creatieve vorm van studeren.

Je kinderen kijken sceptisch als je vertelt dat papa vanavond naar een concert van zijn eigen jeugdidolen gaat. Zoals jij nog nooit van Kina of Techno Tazy had gehoord, hebben zij geen idee wie of wat ze zich bij Pavement moeten voorstellen. “Als die populair waren toen jij jong was, hoe oud zijn die nu dan? Zestig?” John John laat het getal klinken alsof hij er een rollator bij denkt die op het podium komt geschuifeld.

Misschien had je hen moeten meenemen, bedenk je als je plaatsneemt in de concertzaal. Geschokt zouden ze toegekeken hebben naar die zaal vol mensen — mannen, vooral mannen — die er net zo uitzien als hun vader. De haarlijn is wat teruggeweken, de band-T-shirt wordt een maatje groter gekocht en een zitplaats is welkom, maar voor de rest is alles nog net als dertig jaar geleden. En dat, juist dat, maakte iedereen twee uur lang gelukkig.

Je kinderen zouden er niets van begrepen hebben. Hoe zouden ze ook? Hoe leg je nostalgie uit aan kinderen? Hoe leg je uit dat jijzelf volwassen bent geworden in een tijd waarin verveeldheid en doelloosheid de culturele smaak kleurden van een generatie die van crisis naar crisis rolt en voor wie klimaatopwarming misschien niet eens het urgentste probleem is?

Met twee vinylplaten gloedvol onder je arm geklemd keer je terug naar huis, in het besef dat dit het beste is wat je je kinderen kunt toewensen. Zorgeloosheid, ook al duurt ze maar even. Ook al duurt ze maar zolang als een TikTok-hitje.