‘Als een gezin de extra controles doorstaat, moet het vaak nog tien jaar wachten op een sociale woning’

Sociale woning huren? Eerst rekeninguittreksels voorleggen

Een opvallende reactie op de aankondiging van een middelentoets voor sociale huurders is de vraag om een vermogenskadaster. Men stemt in met vergaande controles van kwetsbare groepen omdat men hoopt via die weg ook extra sterke schouders te vinden om te belasten. Zo ver zijn we dus, dat er blijkbaar om verschillende redenen een breed draagvlak te vinden is om mensen basisrechten te ontzeggen.

Te weinig beleidsmakers stellen de vraag of er eigenlijk wel veel kandidaat-huurders zijn met een goedgevuld spaarboekje. Weinig beleidsmakers zijn bekommerd of gezinnen met een laag inkomen een verhuurder kunnen overtuigen, enkel met de stand van hun spaarrekening. Niemand vraagt zich af of we al die bijkomende controles wel kunnen betalen. Bijna alle partijen lijken bevreesd om radicaal weerstand te bieden. Het zou weleens kunnen blijken dat er een paar burgers niet ontegensprekelijk arm en in nood zijn en toch een sociale woning kunnen huren. Het resultaat is dat de voltallige Vlaamse regering, en heel wat opiniemakers, een ernstige crisis zonder scrupules onder de mat veegt.

Slachtoffers van deze crisis worden in de eerste plaats steeds meer afgeschilderd als potentiële fraudeurs. Mensen op het terrein die ondanks stigmatisering toch mensen in nood aan een woning willen helpen, worden steeds meer gedwongen in de rol van controleur. Als een gezin de extra controles en toetsen nog kan doorstaan, moet het in veel gevallen nog tien jaar wachten op een woning. Hoe cynisch kan het nog worden?

Wim Boone, Harelbeke

Is de nieuwe cd&v er écht ?

De nieuwe voorzitter van cd&v Sammy Mahdi is amper ingezworen en we zijn al weer met oude strategieën bezig: elkaar bekritiseren. De liberalen zijn egoïsten, de socialisten zijn betuttelend en de groenen zijn dom. Cd&v daarentegen is zaligmakend. God save them all. Is dit de nieuwe methode ? Oude wijn in nieuw zakken. Ontgoochelend en beschamend.

Martin Boudry, Oostnieuwkerke