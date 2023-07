Als een bankrekening van 877 miljoen de bodem is, laat mij dan zinken

Frederik De Backer is columnist.

Kaarsen branden hoeft niet langer, u kunt het bidden nu wel staken: Marc Coucke stelt het wel. Even had het er benard uitgezien, maar inmiddels is hij dan toch weer op weg naar het miljardairschap. Van Oostende tot Durbuy weerklinkt gezucht van opluchting.

‘Comeback in volle gang’, las ik in de betere krant. Vorig jaar had in ’s mans kelder nog slechts een schamele 877 miljoen euro onder de wipplank gelegen, maar sindsdien is daar gelukkig alweer 15 miljoen bij gekomen. U denkt nu misschien: “Een comeback van wat? Hoezo is 877 miljoen euro iets om van terug te komen? Welke horden heeft het leven iemand nog voor te schuiven als hij onder zijn matras een sok heeft liggen met daarin 877 miljoen?”, maar dan gaat u dus voorbij aan het feit dat de stakker twee jaar geleden nog miljardair was. Nu is hij louter miljonair, zoals een kuisvrouw die de lotto wint.

Marc Coucke doet maar, iedereen heeft een doel nodig, iets om een onderbroek voor aan te trekken, het was het dweperige toontje van het artikel dat me niet zinde. Zo stak men als volgt van wal: “Het is elke zomer opnieuw vaste vakantielectuur voor de Coucke-volgers: de jaarrekening van zijn koepelholding Alychlo, zo gedoopt naar zijn dochters Chloé en Alysée.”

Coucke-volgers?! Alsof hij bij Anderlecht in de spits staat in plaats van de club naar de kloten te helpen. Wie volgt er nu ondernemers? Ik heb weleens een Steve Jobs-adept gezien, zo’n lul die ook in volle zomer zwarte coltruien draagt, maar zelfs beminnelijke sociopaten als Jeff Bezos, Elon Musk en Mark Zuckerberg spreken toch niet dermate tot de verbeelding dat iemand hen tot idolen zou verheffen? Op welke poster prijkt Bill Gates?

“Wat doet u zoal in uw vrije tijd?” – “Ik ben Bernard Arnault-watcher.”

En dan de vermelding van die dochters, alsof hij een simpele boerenlul is zoals u en ik, iemand die ondanks al zijn succes nog gewoon dochters heeft. Je ziet het ook bij topvoetballers, van wie kranten gretig ieder vakantiekiekje delen. “Ach kijk, Thibaut Courtois laat de trouwringen aanvoeren door een van zijn truttige hondjes, dat zie ik tante Monique ook nog doen!” Met dat verschil dat de taart van tante Monique niet wordt aangesneden op een of ander landgoed of paradijselijk strand, maar in een paradijselijke parochiezaal waar halverwege de openingsdans al een putlucht was komen voorbijwaaien.

Ik gun het Marc Coucke oprecht, zoals ik iedereen zijn geluk gun. Maar noem dit geen comeback. Een comeback is kapseizen op de Middellandse Zee en toch aankomen in je land van bestemming. Het is een scalpel in Damascus ruilen voor een taxi in Luik, ergens opnieuw beginnen om je kroost een veilige toekomst te bieden. Een zware ziekte overleven, een verslaving of mishandeling te boven komen, je geld, je huis verliezen en toch voortploeteren. Maar daarover worden geen artikels geschreven, omdat dagelijkse kost geen nieuws is.