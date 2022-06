Als de VS de klok kunnen terugdraaien, wat houdt de populistische en conservatieve krachten dan tegen in onze Europese Unie?

Het vrije Westen is voor vrouwen plots minder vrij. Roe v. Wade is niet meer. Eén beslissing van vijf conservatieve opperrechters vernietigde een halve eeuw strijd voor vrouwenrechten. Als de Verenigde Staten de klok kunnen terugdraaien, wat houdt de populistische en conservatieve krachten in onze Europese Unie dan nog tegen? Waar blijft Europa’s Roe v. Wade?

De beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof veroorzaakte een schokgolf van verontwaardiging en ongeloof. Dit heeft niet alleen directe gevolgen voor miljoenen vrouwen in de VS, het zal ook antiabortusbewegingen in de rest van de wereld aanmoedigen. En dat is niet zonder gevaar, gelet op het hellend vlak waarop we ons ook in Europa bevinden.

Het Vaticaan ziet in de beslissing van het Hooggerechtshof een “krachtige uitnodiging om na te denken” over de kwestie in een tijd waarin de westerse samenleving “de passie voor het leven verliest”.

In ons land volstaat het om te kijken naar het standpunt van Vlaams Belang: de waanzin voorbij.

In Polen stierven al verschillende vrouwen, omdat artsen – uit angst voor vervolging – niet hielpen bij complicaties. In Malta weigerden artsen bij een miskraam in te grijpen om het leven van een zwangere Amerikaanse vrouw te redden. De vrouw werd daarop naar Spanje overgebracht. Dit zijn slechts twee voorbeelden die zich afspelen in de Europese Unie, anno 2022.

Poolse vrouwen op een betoging tegen een verbod op abortus, enkele jaren geleden. Verschillende Poolse vrouwen stierven omdat dokters hen niet durfden te helpen uit vrees voor vervolging. Beeld AP

Een Unie waar men trots is op vooruitgang en vrijheid, maar weigert om legale en veilige abortus als grondrecht te erkennen. Laat ons, te midden van de terechte verontwaardiging over de situatie in de VS niet vergeten dat de EU niet eens een Roe v. Wade heeft en dat het recht op abortus ook hier niet verankerd is!

In België hebben vrouwen de vrije keuze om een ongewenste zwangerschap af te breken. Het wegnemen van die keuzevrijheid doet het aantal abortussen niet dalen. Wel stijgt dan het aantal illegale en onveilige abortussen. Ons land heeft sinds 3 april 1990 een abortuswet. Tegelijk zien we dat de abortuscijfers bijzonder laag liggen. Dat hoeft niet te verbazen. Een wet staat niet op zichzelf maar gaat hand in hand met preventie, informatie over anticonceptie én met psychosociale ondersteuning zowel voor als na de ingreep.

Het recht op legale en veilige abortus moet verankerd worden in de grondrechten van de Europese Unie en in de Belgische grondwet. Onze partij legde dit al enkele maanden geleden op tafel in een resolutie aan de federale regering en ook Renew Europe (fractie in het Europees Parlement waartoe Open Vld met de Europese partij ALDE behoort, red.) heeft een concreet voorstel in die zin. Als de Europese Unie hier niet in slaagt, kan de strategie voor gendergelijkheid, samen met de grote woorden en ronkende verklaringen, in de prullenmand.

Politieke conservatieve families in het Europees Parlement zullen er de komende maanden alles aan om dit tegen te houden. Zij pleiten ervoor dat lidstaten kunnen beslissen. De keuzevrijheid komt toe aan het individu, aan elke vrouw. Laat ons die vrijheid eindelijk voor eens en altijd vastleggen, in het belang van vrouwen vandaag en van alle toekomstige generaties. Geef Europa wél een Roe v. Wade.