Als de huidige ideetjes over het lerarentekort de norm worden, kun je maar beter hopen dat het snel 2 september is

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Je zou er een bewijs van wanhoop in kunnen lezen. Hoe nijpender het lerarentekort wordt en hoe dichter we opschuiven naar de start van het nieuwe schooljaar, des te exotischer de ideeën worden om dat tekort op te vangen.

Terwijl de baas van de ene onderwijskoepel voorstelt om het secundair onderwijs meer te organiseren met hoorcolleges in grote klassen en “mensen met ambitie” vanuit ondernemingen deeltijds voor te klas te zetten, suggereert de baas van een andere koepel om de schoolagenda op te breken en ook op woensdagmiddag les te geven. Bij zoveel buitenissigheid kan de minister van Onderwijs uiteraard niet achterblijven. Minister Ben Weyts (N-VA) vindt dat de federale regering de werkloosheid in de tijd moet ­beperken. Dan zul je de klassen nogal eens zien volstromen met nieuwe leerkrachten, die nu nog worden weggelokt door een minimumuitkering, is blijkbaar de redenering.

Er is niks mis met wat creativiteit of een open geest, maar als die ideetjes de norm worden voor de kwaliteit van het onderwijsdebat, kun je je voorstellen dat directeurs, leerkrachten en ouders hopen dat het snel 2 september is en alle ballonnetjes weer lek op de grond liggen. Plus est en vous, om het maar even met het tot cliché versteende onderwijsmotto van de jezuiëten te zeggen.

Niemand zegt dat het lerarentekort – misschien wel het urgentste probleem in het onderwijs vandaag – eenvoudig op te lossen is. Verschillende knelpunten komen hier samen. Er is het perfect voorspelbare én voorspelde demografische vraagstuk dat een groeiende instroom van scholieren in het secundaire onderwijs verbindt met een uitstroom van ­gepensioneerde leerkrachten. Er is de conjuncturele strijd om talent op de arbeidsmarkt, die evengoed de zorg, politie en leger en de privésector parten speelt. En er is het aanslepende en onopgeloste probleem van de leerkrachtenloopbaan, dat te weinig aantrekkelijk is om voldoende en juiste profielen aan te trekken.

Het is saaier en complexer dan zotte ideetjes op tafel gooien, maar het is op dat laatste punt, loopbaanbeleid, dat onderwijskoepels, vakbonden en de bevoegde minister het verschil kunnen maken. Nog altijd zijn er behoorlijk wat goede, gemotiveerde jongeren die aan een onderwijsopdracht willen beginnen. Zowat een derde van hen geeft er jaarlijks de brui aan. Ook bij zij-instromers is er interesse, maar is het moeilijk om het engagement duurzaam te maken. Als die bloeding van talent – eindelijk – gestelpt wordt, is een flink deel van het probleem opgelost.

Dat zal wel centen vergen (van de politiek) en beweeglijkheid (van koepels en bonden). Opeenvolgende ministers van Onderwijs beten de tanden al stuk op een loopbaanpact. Toch is er geen weg rond: dat pact moet en zal er komen, willen we het lerarentekort wegwerken. Zo niet kunnen we elk jaar opnieuw hetzelfde commentaarstuk afdrukken en kunnen ministers elk jaar opnieuw wedijveren met de onderwijstoplui om het nuttelooste idee te ­lanceren.