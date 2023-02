Als de feestkledij de goegemeente bruuskeert, barst de strontgolf op sociale media uit haar oevers

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Bij sectorfeestjes horen opvallende outfits. Dikwijls zijn de foto’s daarvan trouwens boeiender dan wat er zich op het podium afspeelt. Een vrouw die zich als bloempot verkleedt, een man met een paarlen ketting en voorts alleen maar een veelkleurige tuinbroek, iemand die zich hult in wat gele post-its met een hoedje van plattekaas: je kan het zo gek niet bedenken of het is te zien.

Het leidde tot voor kort alleen maar tot vestimentair vertier en vijf minuten gulle lach, maar die tijd is voorbij: wie een opvallende outfit draagt, maakt een statement en als de feestkledij de goegemeente bruuskeert, barst de strontgolf op de sociale media uit haar oevers.

Dat mocht Journaal-anker Riadh Bahri deze week nog meemaken, toen hij zich bij de uitreiking van de Ensors presenteerde met een half blote bast, zedig verpakt in een mooie vest. Hij straalde. De man was duidelijk niet genoeg gekleed voor het legertje Beotiërs onder ons, dat, ik moet mijn neus maar buitensteken, elke dag in aantal lijkt te groeien en een steeds grotere en grover stinkende bek opzet.

Maar dat was allemaal nog niets met wat het brave Amerika moest doorstaan toen Sam Smith zowat al zijn duivels ontbond tijdens de uitreiking van de Grammy’s. Smith, die van koorknaap is geëvolueerd naar een redelijk avontuurlijke nieuwe queerversie van zichzelf en zich voor niemand meer geneert – waarom zou hij ook –, trad op in een extravagante vuurrode outfit met kokette duivelshoorntjes, begeleid door een keur aan uitdagend geklede dames en heren en alles wat daartussen mag en kan zitten.

Dat mag u geheel letterlijk nemen: iedereen was nagenoeg in gedeeltelijke staat van ontkleding en had pluimen steken op plekken waar pluimen eigenlijk niet horen te zitten.

Dat laatste was althans de mening van Republikeins Amerika, dat er collectief van overtuigd was dat het optreden, dat daarenboven godbetert ook nog een duet met een transvrouw behelsde, rechtstreeks door Satan hemzelf besteld was om de tere ziel van de modale Amerikaan te perverteren met onnoemelijke gedachten en handelingen. Live op tv.

“This...is...evil”, tweette Ted Cruz, een uiterst rechts Republikeins senator uit Texas, en dat vatte de sfeer bij die gepatenteerde platbroeken en paniekzaaiers met fragiel zelfbeeld goed samen. Zeker toen het optreden gevolgd werd door een commercial van het gehate Pfizer was het voor de hele Biblebelt en zijn ontelbare complotdenkers duidelijk: de demon is nu wel definitief onder ons.

Moge hij nog lang blijven.