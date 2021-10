‘Als de dinosaurussen van werkgevers maar onze tijd en controle kunnen hebben’

Dinosaurussen

Op deze manier blijven we in een prehistorische manier van werken hangen, die volledig is uitgedokterd door dinosaurussen van werkgevers, die de illusie hebben ‘vernieuwend’ te zijn. We trekken links iets af, dus dat moet rechts toegevoegd worden. Als ze maar onze tijd en controle kunnen hebben. Er zijn nu al zoveel verloren minuten op een werkdag, omdat deze slopend lang is. Dezelfde productiviteit kan behouden worden met minder uren of dagen, maar met een verbeterde motivatie.”

Thomas Wieers (35), Hasselt

Goed voor milieu en portefeuille

Dit is een goed idee. Minder woon-werkverkeer. Het is beter voor het milieu, want er zullen minder files staan. Het openbaar vervoer zal minder druk zijn. Bovendien is zo’n vierdagen werkweek beter voor de portefeuille.

Dirk Segers (49), Ternat

Opvang

Voor het gezinsleven is dit niet goed. Wie gaat de kinderen nog langer moeten opvangen wanneer beide ouders werkdagen van 9,5 uur hebben en vervolgens in de files naar huis moeten? Voor bedrijven wordt dit nog meer gepuzzel om de continuïteit op de werkvloer te garanderen.

Wim Cos (44), Mechelen

Efficiënter

Een kortere werkweek: ja. Langere werkdagen: neen. Ik werk deeltijds en merk dat ik in vergelijking met vroeger efficiënter en sneller werk. Sommigen kunnen dit zien als een nadeel, maar ik ben gewoon blij met de vrije dag die ik krijg, zelfs al staat er minder loon tegenover. Een dag van 9,5 uur even efficiënt werken lijkt me bijna onmogelijk. Dat is gewoon te lang. Daarnaast wordt het voor mensen met kinderen extra moeilijk om op tijd aan de schoolpoort te staan.

Karen Roose (36), Gent

Goed voor de economie

De meerwaarde van een volledige ‘vrije’ dag is enorm, om fysiek en mentaal te ‘bekomen’. Na een gemiddelde werkdag is het ’s avonds vaak moeilijk om nog energie te vinden voor hobby’s. Ook voor de economie lijkt dit mij een goede zaak: een vrije dag om te gaan winkelen, een koffietje te gaan drinken enzovoort. Dat is beter dan tijdens het pendelen snel wat spullen op bol.com bestellen. Anderzijds: hoeveel uren kan een werknemer geconcentreerd blijven werken op 1 dag?

Nathalie Boelens (34), Leuven

Opletten voor verplichting

Ik vind dit geen goed idee. Niemand kan zich zo lang concentreren en het is gevaarlijk voor mensen die fysieke arbeid leveren. Bovendien mis je vier dagen per week je gezin en hebben de kinderen niets aan jou. Die extra vrije dag zitten ze op school. Binnen de kortste keren wordt het een verplichting. Mensen in de kinderopvang zullen het graag horen.

Tine Leut (59), Aalst

Belediging

Dit voorstel vind ik zelfs op de rand van een belediging aan de werkende bevolking. Denken de politici nu echt dat deze extra vrije dag opweegt tegen vier dagen inboeten op vrije tijd en ontspanning? Moeten we dit zien als een soort ‘beloning’ na enkele dagen afzien? Dit bewijst voor mij nogmaals hoe weinig inzicht politici hebben in de leefwereld van de bevolking. Komaan overheid, toon u eens moedig en stem voor een vierdaagse werkweek met behoud van loon. Wedden dat de burn-outcijfers zo wel naar beneden zullen gaan?

I. Baert (34), Dendermonde

Happy few

Niet elk beroep komt in aanmerking voor een dergelijke maatregel. Neem nu het onderwijs. Lessenroosters raken nu al niet ingevuld door het lerarentekort of omdat leerkrachten in meerdere scholen lesgeven. Wordt een schooldag van 7 of 8 uur dan uitgerekt tot 9 uur en meer? Ik ken nu al weinig leerlingen die tijdens een achtste lesuur nog gemotiveerd in de klas zitten. Wat met (zware) beroepen in de zorg, de bouwsector... Negen uur lang zwaar fysiek werk verrichten? Jammer als dit een maatregel wordt voor de ‘happy few’.

Ann Vansteelant (58), Mechelen