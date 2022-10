Als de buurman geen biertje bestelt, maar plots een pistool trekt

De ruzie ging over een niet-betaalde water­rekening. Medewerkers van het waterbedrijf arriveerden in onze wijk om het water van een wanbetaler af te sluiten en een bewoonster van hetzelfde pand wilde dat koste wat het kost voorkomen, want ook zij zou worden afgesloten.

Terwijl onze buurman, die kennelijk niet had betaald, en zijn buurvrouw ruzie stonden te maken, zaten de mannen van het waterbedrijf gegeneerd met hun hoofd in hun handen naar de grond te staren. Wat moesten ze hier nu weer mee aan? Wij, de buurt, konden meegenieten van het toneelstuk, want alles was op schokkerige videobeelden op de buurt­app te zien.

Ineens haalde de wanbetalende buurman een pistool uit zijn broekriem. De buurvrouw ging onverstoorbaar verder met haar betoog over medeverantwoordelijkheid en dat hij dit niet kon maken. Hij richtte, en ze zweeg niet. Er gebeurde niets, de trekker ging niet over, maar wat een schrik.

In Brazilië staat de laatste tijd dagelijks een stuk in de krant over toe­nemend wapenbezit en de risico’s die dat oplevert. Doorgaans lees je die dingen, schud je je hoofd en ga je over tot de orde van de dag. Totdat je het in je eigen wijk meemaakt.

Onder de regering van de extreemrechtse Jair Bolsonaro is het veel gemakkelijker geworden om aan wapens te komen. Veiligheids­experts zeggen dat sinds 2019 het wapenbezit met 473 procent is toegenomen. Het is verkiezingstijd en de mensen zijn heethoofdiger dan ooit, omdat de aanhangers van Bolsonaro en die van zijn belang­rijkste tegenstander, de linkse ex-president Luiz ­Inácio Lula da Silva, elkaar niet kunnen luchten of zien. Er zijn al verschillende incidenten met dodelijke afloop geweest.

Maar dat is het niet alleen. Vrouwenorganisaties signaleren dat het voor vrouwen die lijden onder huiselijk geweld ook gevaarlijker is geworden. En voor zwarte Brazilianen wordt het met meer ­wapens in het land nóg gevaarlijker. Een paar maanden geleden schoot een witte man een ­zwarte man dood die zijn appartementencomplex binnenkwam. Hij dacht dat de zwarte man een dief was.

De goede burger

Jaarlijks sterven in Brazilië honderden zwarte mensen op deze manier. Omdat een witte Braziliaan veronderstelt dat ze wel iets slechts in de zin zullen hebben. President Bolsonaro heeft het graag over de cidadão do bem: de goede burger. In zijn ogen is dat de godvrezende familieman die zich niet inlaat met feminisme, anti­racisme en rechten voor seksuele minderheden. En die volgens hem ook een wapen moet dragen: voor zijn eigen veiligheid en vrijheid.

Bolsonaro-aanhangers hebben we in onze wijk ook, maar dat ze die wapens echt dragen, daar hadden we nog niet bij stilgestaan. De wanbetalende buurman is er zo een van wie je weet dat hij op Bolsonaro stemt, maar met wie je, zolang je niet over politiek praat, gezellig een biertje kunt drinken. En dat deden we ook herhaaldelijk. Maar sinds het incident met het pistool heb ik hem niet meer gezien. Schaamt hij zich?

Een andere gezellige buurman, gepensioneerd militair, vertelde aan mijn communistische vriendin Zelma, die een vlag van de Beweging voor Landlozen aan haar gevel heeft hangen, dat zij de enige aanhangster van die beweging is die hij aardig vindt. “Ik heb er heel wat neergeschoten toen ik nog in de Amazone gelegerd was”, had hij triomfantelijk gezegd toen hij een glaasje te veel op had. Als hij eens ruzie krijgt met de buren en de gemoederen hoog oplopen, wat gebeurt er dan?