Als de Antwerpse socialisten effectief de zorg privatiseren, dan zijn ze mijn stem kwijt

Vervanging onmogelijk!

Een leraar Frans is onbeschikbaar van 26 mei tot en met 8 juni; twee weken dus. Ik ben bereid om in te springen, maar helaas vallen Hemelvaart en pinkstermaandag in deze periode. Omdat een interim-opdracht niet lukt (te weinig werkdagen) stel ik voor pro Deo te komen lesgeven. Blijkbaar is het ook niet mogelijk om dat administratief in orde te brengen, ondanks goede wil van de directie. De leerlingen (onder meer laatstejaarsstudenten – onderwerp van de lessen: sollicitatiegesprek!) krijgen nu studie …

Luc Martens

Zorgsector privatiseren? (1)

Sinds mijn eerste deelname aan de verkiezingen, sinds 1968, stem ik voor de SP en dat zou ik zeker blijven doen tot mijn laatste deelname aan de verkiezingen. Maar maandag las ik in De Morgen dat de Antwerpse gemeenteraad een beslissing zou nemen om de zorgsector deels te privatiseren. Dit ondanks al de kwalijke gevolgen hiervan voor de sector. Een blik op de malversaties, wanbeheer en dies meer van het Franse bedrijf Orpea, spreekt boekdelen hierover. Mochten de Antwerpse socialisten hieraan hun medewerking verlenen, dan zal mijn volgende stem niet voor Vooruit zijn, maar voor het enige linkse alternatief dat overblijft, namelijk de PVDA. De gevolgen van de romance tussen de socialisten en de N-VA moeten niet de spuigaten uitlopen.

Guido De Fraye, Korbeek-Dijle

Zorgsector privatiseren? (2)

Volgens het (Antwerps) stadsbestuur is het nodig om de woon-zorgcentra te privatiseren om ze financieel gezond te houden want “door de federale taxshift van de regering-Michel hebben private zorgbedrijven het financieel beter dan publieke”. Dan is het hoog tijd dat alvast dit deel van de federale taxshift van de regering-Michel wordt teruggedraaid in plaats van de zorg te privatiseren!

Bernard Pinseel