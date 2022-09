Als Charles als koning wil slagen, kan hij een voorbeeld nemen aan Filip van België

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Toen in dit land Albert II de troon overliet aan zijn zoon, voerde scepsis de boventoon. Oude, rare uitspraken van de nieuwe koning Filip werden opgediept, net zoals dat ene citaat van de oude hofmaarschalk die voorspelde dat hij “het niet kon”. In een ingewikkeld, uiteenrafelend land als België was zo’n koningschap vragen om ellende, was de teneur in de commentaren vooraf.

Het pakt, tot nader order, anders uit. Filip beschikt misschien niet over de schijnbaar sympathieke bonhomie van zijn vader, maar blijkt in de praktijk een veel modernere, empathischere en intelligentere of alleszins veel beter omringde vorst te zijn. In de kermis der ijdelheid die de vaderlandse politiek soms kan zijn, bleek het paleis zo meer dan eens een zeldzaam en noodzakelijk rustpunt.

Voor wie dit afdoet als belgicistisch royalisme: het is een overtuigd aanhanger van de republiek die dit schrijft.

Vandaag staat Charles III in het Verenigd Koninkrijk ongeveer op dezelfde, weinig benijdenswaardige uitgangspositie. Ook van Charles worden nu oude uitspraken en vreemde karaktertrekken uitgevent, met als ondertoon dat ook hij ‘het’ niet kan. Anders was zijn moeder niet zolang op de troon blijven zitten, toch? En ook in dit geval wordt onheilspellend gewezen op de lastige omstandigheden. In een politieke context die de voorbije tijd veel weg had van een schandaalfeuilleton, wordt van The King verwacht dat hij net zoals The Queen een anker van rustige vastheid biedt.

De uitdaging is groot. De roetsjbaan van de actuele Britse politiek is daarvan slechts een symptoom. Van groter belang is de slecht begeleide en nog onverteerde brexit. Die tastte de economische fundamenten van het land aan, waardoor de ook in het VK om zich heen grijpende energieschok tot een crisis zonder weerga dreigt te gaan leiden. In een land waar ongelijkheid nog altijd in een klassensysteem gegoten zit, kan dat tot economische en politieke polarisering leiden.

Achter de hoek loert ook een institutionele crisis. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Schotland vroeg of laat opnieuw per referendum een gooi zal doen naar onafhankelijkheid. Bij de vorige gelegenheid was het al kantje boord, en veel toenadering is er sindsdien niet gekomen.

Wie even rustig nadenkt, vindt in 2022 amper of geen argumenten in het voordeel van een monarchie. De tijd dat macht per erfopvolging toegekend werd, ligt alweer even achter ons. Wat rest, is de pragmatische overweging dat een koningshuis, als symbool van eenheid, bijdraagt aan het vreedzaam samenleven van verschillende gemeenschappen en strekkingen in het land. De boel bij elkaar houden, zoals de vroegere Amsterdamse burgemeester Job Cohen dat treffend eenvoudig verwoordde.

Zal Charles daarin slagen? Hij kan een voorbeeld nemen aan zijn Belgische evenknie. Een monarchie die vandaag haar bestaan wil rechtvaardigen, klampt zich maar beter niet vast aan de privileges van weleer. Ze buigt zachtjes mee met de voortdurend waaiende wind van maatschappelijke verandering en vooruitgang.