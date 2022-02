Als CD&V en Open Vld enige ruggengraat hebben, dan trekken ze alsnog de stekker uit het Vlaamse Mensenrechteninstituut

Bart Eeckhout is hoofdredacteur.

Wie de even wonderbaarlijke als problematische vermenigvuldiging van overheidsinstellingen in dit gefederaliseerde land aanschouwelijk wil maken, vindt in de oprichting van het Vlaams Mensenrechteninstituut een treffend voorbeeld. Dat Mensenrechteninstituut moet, althans in Vlaanderen, het bestaande centrum Unia gaan vervangen. Unia verdwijnt niet, neen, het Vlaams Mensenrechteninstituut komt er gewoon bij.

Waarom? Omdat het kan. Politiek-ideologische revanche is de grote drijfveer achter de onnuttige oprichting van het nieuwe Mensenrechteninstituut. De leidende Vlaamse regeringspartij N-VA kijkt al langer met een boos oog naar Unia, omdat het instituut te activistisch zou handelen. Het echte probleem is dat Unia duwt waar het nog pijn doet in onze samenleving door bijstand te bieden aan mensen die gediscrimineerd worden, overigens lang niet alleen op basis van kleur, afkomst of religie.

Blijkbaar is het de overtuiging van de huidige Vlaamse regering dat we maar beter niet te veel ‘spel’ maken van discriminatie. Daarom trekt Vlaanderen zich terug uit Unia en wordt een tandeloos eigen instituut in de plaats gezet. Pijnlijk genoeg voeren de regering-Jambon en de bevoegde minister Bart Somers (Open Vld) daarmee het eerste punt uit van het beruchte 70-puntenplan van het Vlaams Belang. Het is wellicht geen toeval dat dit beleidspunt in het Vlaamse regeerakkoord staat dat tot stand kwam nadat N-VA eerst wekenlang met het VB onderhandeld had.

Het gaat hier niet alleen om ‘meer bestuursinstellingen’, het gaat ook om ‘slechtere bestuursinstellingen’. Tot dat besluit komen ook de negen adviesraden aan wie de Vlaamse regering vooraf om een evaluatie vroeg. Alle negen adviezen zijn eensluidend negatief. De belangrijkste adviesraad, de SERV, die de sociale partners verenigt, pleit zelfs ronduit voor het schrappen van het Mensenrechteninstituut.

Dit is meer dan wat politiek steekspel. Het belangrijkste probleem zit bij de oprichting van een ‘geschillenkamer’. Wie zich gediscrimineerd voelt, komt straks daar terecht. De kamer mikt op verzoening en spreekt enkel morele oordelen uit. Wie naar de rechtbank wil stappen, moet dat voortaan op eigen kracht doen. In tegenstelling tot Unia biedt het nieuwe instituut geen rechtshulp aan. Mensen in een kwetsbare positie moeten de boontjes dus maar zelf zien te doppen. Laat dat nu bij uitstek de groep zijn die vaak met discriminatie te maken krijgt.

De oprichting van het Vlaamse Mensenrechteninstituut is een overbodige opeenstapeling van bestuurlijke koterijen. Het is een slecht idee, dat voortkomt uit een politieke afrekening. Voor de gelijkwaardige behandeling van Vlamingen en maatschappelijke vooruitgang zal het instituut een stap achteruit zijn. Als de volksvertegenwoordigers van CD&V en Open Vld enige ruggengraat hebben, dan trekken ze alsnog de stekker uit dit onzalige idee.