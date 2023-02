Als alles gezegd is over het asieldossier, moet er iets gedaan worden

De ontruiming van het gebouw in de Paleizenstraat was alweer een onmachtsvertoning van het Belgische asiel/migratiebeleid. Het leidde tot een bedroevend gehakketak tussen de overheden die allen boter op het hoofd hadden. Gefundenes fressen voor de media.

Als alles gezegd is, moet er iets gedaan worden. Vanuit mijn vrijblijvende positie doe ik enkele lapidaire suggesties.

1. Herzie de opvangwet. België heeft in EU-opdracht in 2007 een genereuze opvangwet goedgekeurd. Dat was nobel maar daarmee schoot ons land zich behoorlijk in de voet, want rechters mogen, nee moeten die wet toepassen. Zo zijn de staatssecretaris en Fedasil nu al voor miljoenen euro’s (niemand kent het juiste bedrag) veroordeeld en kan de deurwaarder elk moment langskomen voor inbeslagnames. Die wet moet met spoed herzien worden. Dat is wel een knuppel in het Europese hoenderhok.

2. Breng Migratie en Asiel onder bij een sterke minister. Breng het asieldossier onder bij een zwaargewicht in de regering. Nicole de Moor is/was wellicht een uitstekend ambtenaar, maar een beleidsvrouw is ze niet. De andere regeringspartijen doen ook weinig om haar te helpen, wellicht in de hoop/wetenschap dat het de implosie van de cd&v bespoedigt.

3. Reduceer de procedure tot maximaal drie maanden. Al vijftig jaar worstelen de instanties met de duur van de asielprocedure. De gemiddelde doorlooptijd zou nu één jaar zijn. Mijn ervaring als voogd is heel anders: de doorlooptijd voor mijn pupillen is minimaal achttien maanden, nadat ze eerst een half jaar moesten wachten op een voogd om hun asielprocedure te kunnen starten. Bijna al deze jongeren blijven uiteindelijk toch in België of een buurland, wat het ontmoedigend effect van de lange procedure ook tenietdoet.

In mijn voogdijdossiers kreeg ik dertien definitieve beslissingen: drie jongens kregen vluchtelingenstatuut, zeven het subsidiair statuut (tijdelijk verblijf), drie kregen een definitief negatieve beslissing. Een resultaat dat mij geenszins overtuigt van de deugdelijkheid van de procedures van Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Raad voor Vreemdelingbetwistingen, al namen ze onredelijk lang hun tijd. Te overwegen: als de procedure na drie maanden niet is afgerond, volgt een teerlingworp. Mijn (weliswaar beperkte) ervaring leert me dat het resultaat, primo niet minder correct zou zijn, secundo enorme tijdswinst geeft en tertio, een hele ambtenarij (protection officers, advocaten, tolken, voogden) en de helft van de asielcentra overbodig maakt.

Na drie maanden in België is een terugkeer naar het thuisland nog denkbaar, na twee jaar niet meer. Asielzoekers die in de langere procedure verzinken, blijven uiteindelijk toch. Als hun advocaat kan aantonen dat ze intussen ‘verwesterd’ zijn, kunnen ze het verblijfsstatuut krijgen. Van mijn drie afgewezen pupillen is er één naar Engeland vertrokken de twee andere hebben hier een nieuwe asielaanvraag ingediend. Als voogd voel ik me moreel verplicht dat aan te moedigen en daaraan mee te werken.

4. Schort gezinshereniging op. De media en de publieke opinie zijn in het migratiedossier gefixeerd op asielzoekers/vluchtelingen. Nochtans vormt de volgmigratie (gezinshereniging en gezinsvorming) van niet-Europeanen een merkelijk groter aandeel van de instroom. ‘Fact check’ van Knack kwam uit op 35 procent. Zo kan elke niet-begeleide minderjarige, na het bekomen van verblijfsrecht, zijn/haar hele familie laten overkomen. Afschaffen van de gezinshereniging lijkt me moeilijk, maar om dwingende redenen opschorten lijkt me in de huidige omstandigheden aan te bevelen.

5. Herzie groeipakket en schooltoelage voor niet-begeleide buitenlandse minderjarigen (NBBM). De uitbetaalde gelden dienen zelden het beoogde doel, maar faciliteren de volgmigratie door gezinshereniging, en -vorming.

6. Herstel de Dublin-procedure. Europa heeft de regel dat een asielverzoek moet worden ingediend in het eerste EU-land. Dat geldt niet voor NBBM. Zo reizen die jongeren door veel veilige landen vooraleer ze in België, Nederland… een asielaanvraag doen. Deze regel maakt ook dat heel veel meerderjarigen zich aanmelden als minderjarig.

En omdat papier verduldig is voeg ik nog twee voorstellen buiten categorie toe:

7. Herfederaliseer België of, mocht dat wat hoog gegrepen zijn, minstens het asieldossier. De ontruiming van het gebouw in de Paleizenstraat illustreerde nog eens pijnlijk hoe in het verkavelde België de overheden de hete aardappel naar elkaar doorschuiven, waarna ze elkaar stokken in de wielen steken.

8. Bouw ‘New Lampedusa’s’. Het oude adagio ‘opvang in de regio’ is uitgemond in reusachtige vluchtelingenkampen, vooral in Afrika. Dat moet anders: de EU moet rond de probleemlanden en op cruciale punten in de migratieroutes groeipolen (steden) bouwen, zodat vluchtelingen in de eigen regio toekomst vinden. Mijn eerste opiniestuk (eind 2014) stelde de bouw voor van een Megapolis in het toen nog rustige Libië. Een vertaling naar vandaag: bouw met de hele EU voor de vluchtende Oekraïners dorpen/steden in Polen, eerder dan in Mechelen en op de Antwerpse Linkeroever.

Maar Europa verkiest de bouw van een muur. De geschiedenis (Berlijn, Ceuta, de Mexicaanse muur, de Palestijnse muur...) bewees dat muren nooit een probleem duurzaam oplossen.