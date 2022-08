Alles wat nieuw is, is nieuws, zo staat het in Van Dale, maar niet alle nieuws heeft nieuwswaarde

Wat is nieuws? Dit is een serieuze vraag. Staak het scrollen, leg de gsm even opzij, dénk. Wat is vandaag nog nieuws, in een wereld even rijk aan informatie als arm aan levensvreugde? Welke rol moeten media opnemen in het selectieproces van wat ons onder ogen komt?

Zonet las ik op de populairste nieuwssite van het land dat de echtgenoot van de Amerikaanse politica Nancy Pelosi is veroordeeld voor rijden onder invloed. In hoeverre is dat nieuws? Vandaag is hij iets wat hij gisteren nog niet was, dat klopt, maar welk effect beoogt men met dit bericht?

Vroeger, toen men nog voor nieuws moest betalen, werden op redacties gerichte keuzes gemaakt. De plaats of zendtijd was immers beperkt. Vandaag worden die keuzes nog steeds gemaakt, maar is het voor internetredacties, zeker de weinige die niet onderbemand zijn, vooral belangrijk dat er een constante aanvoer, nee, vloedgolf van nieuws is. Gebeurt er twee minuten niets op deze aardbol, dan is het strootjetrekken. De gedefenestreerde redacteur kan rekenen op een kort in memoriam en zijn voormalige collega’s halen opgelucht adem: er is weer content.

Paul Pelosi is Greta Thunberg niet! Noch is hij Marc Van Ranst, Dries Van Langenhove, James Cooke of welk ander baken van morele verhevenheid je ook moge idoliseren! Paul Pelosi is een vent die getrouwd is met iemand die weliswaar veel te betekenen heeft in de VS en wier beslissingen ook gevolgen voor ons kunnen hebben, maar al bij al is zijn impact vergelijkbaar met die van de zonnebril van Joe Biden: eerder beperkt.

De man had 0,82 promille in zijn bloed waar de limiet op 0,8 ligt. Ik drink zelf niet en kan dus niet inschatten in hoeverre de man zijn toeter nog van zijn bumper kon onderscheiden, maar ik vermoed dat het al bij al nog wel meeviel. Ik vergoelijk zijn fout niet – de limiet is de limiet, er staan mensenlevens op het spel – maar het alcoholgehalte in zijn bloed was niet van dien aard dat het iets zegt over wat voor een amorele toverkol Nancy Pelosi moet zijn. Zestig jaar aan de zijde van de baarlijke duivel! Zes decennia van monsterlijke verdorvenheid, en dat bestuurt onze dierbare VS?! Afzetten! Radbraken!

Nieuwsmedia verkeren abusievelijk in de veronderstelling dat mensen verslaafd zijn aan nieuws. Mensen zijn verslaafd aan saffen, vreten, zuipen, tetten, sommigen aan sporten, enkelen zelfs aan Pokémon GO, nu nog, begrijpe wie kan, verdrage wie moet. Niet aan nieuws. Ik ben de enige die dat bericht over Paul Pelosi heeft gelezen, net zoals ik de enige ben die dat artikel over de zoon van Anne Heche, dat over een uit een Canadees hotel gestolen foto van Winston Churchill en dat over de geflopte eerste single van Nathalie Meskens heeft aangeklikt – en dan nog enkel voor deze zin.

Alles wat nieuw is, is nieuws, zo staat het in Van Dale, maar niet alle nieuws heeft nieuwswaarde. Een krantenwebsite moet geen vergaarbak van feiten zijn, maar een zorgvuldig gecureerde, nauwkeurig nagetrokken selectie van belangrijke informatie. Een speciaalzaak, geen supermarkt.