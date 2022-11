Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Lijstjes zijn handvatten om ons recht te houden op het glibberige pad des levens waarop wij dagelijks een doodsmak dreigen te maken: boodschappenlijstjes zowel als hitparades. Ze maken onze wankele dagen overzichtelijker, zij het dat er verschillen zijn.

In boodschappenlijstjes zit weinig of geen spanning. Wat op één staat heeft geen tel, alles wat erop staat dient gekocht, wat anders mislukt de soep of kan men niet meer fatsoenlijk zijn gevoeg doen omdat het wc-papier op is.

Die spanning kan wel vermoed worden in zo’n top 100, maar is ook daar vaak te zoeken: de top drie is dikwijls meer vastgeroest dan de nagels aan het kruis van Christus. Pearl Jam, iemand? Mia heeft het licht gezien?

Wij zijn statutaire gewoontedieren die, als het erop aankomt, terugvallen op het goed begaanbare platgetreden pad, omdat we daarop onze weg niet verliezen. Dat is een kwestie van mentale bandbreedte en die is bij de meeste mensen niet breder dan een bergpaadje op de flanken van de Matterhorn in Zwitserland.

Alles mag veranderen, als alles maar hetzelfde blijft. “Le changement, c’est les autres”, om Sartre eens half te citeren.

Binnenkort barst het seizoen der lijstjes weer los op zowat alle radiostations. Tijdloos of niet, luisteren zullen we en dikwijls met graagte, nostalgisch meeneuriënd dan wel uitbundig headbangend. Waarna drie dagen spierpijn.

Vrijdag binnen twee weken zitten wij hologig, uitbundig geschminkt en helemaal in stemmig zwart rond de app verzameld om de New Wave 100 van Willy tot ons te nemen. Met mijn nu al zwartgelakte ogen dicht durf ik te voorspellen dat de ontplofte vogelverschrikker Robert Smith en de zijnen alweer de lijst zullen aanvoeren met ‘A Forest’.

Dat nummer is de ‘La Bamba’ van de new wave: bij de eerste tonen begeeft de modale zwartjas zich op de dansvloer om het konijn in zichzelf los te laten met wat spastische bewegingen, zonder ooit zijn cool te verliezen.

Het beste nummer uit die tijd blijft ‘Love Will Tear Us Apart’ van Joy Division: smachtender is de onmacht bij het einde van een kaduke relatie en het onvermogen om lief te hebben nimmer vertolkt. ‘Why is the bedroom so cold?’

Alleen die synthesizer is er te veel aan: een snerpend reliek uit de jaren 80, toen alle synths nog klonken als een iele koffiezet. Maar die donkere bas! Drums die beuken als een vulkaan die op uitbarsten staat! En dan die stem van Ian Curtis die klinkt alsof ze al is opgenomen aan de overkant, die hij een paar dagen later eigenhandig zou bereiken.

Stemmen kan nog. Op één en rap!