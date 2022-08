Frederik De Backer is columnist. Zomerzaken verschijnt tot eind augustus wekelijks op vrijdag.

Soms wil je geen begrip. Hoe bot mensen anders ook zijn, hoe lelijk de wereld soms ook is, onder vrienden regent het begrip. Iedereen verstaat alles maar. “Je moet doen wat jou het beste lijkt”, zeggen ze, met zo’n blik in hun ogen, of met drie puntjes op hun schermen, want waarom zou je nog iets in levenden lijve bespreken? Romcombegrip. “Wat je ook doet, ik steun je beslissing.” Maar ik wil geen steun, ik heb geen goedkeuring nodig. Wat ik wil, niet alleen nu maar te allen tijde, is horen wat je voelt. Hoe idioot mijn voornemens zijn. Hoe egoïstisch ik ben. Hoe je me zou missen.

Of je me zou missen.

De keuze is deze: alles en iedereen achterlaten om in een goedkoper land te leven van de pen, of niet. Geen geldzorgen, geen Vlaamse kneuterigheid, de droom najagen in isolement. Eenzame toewijding. Het alternatief is hier blijven, bij de mensen die me dierbaar zijn en de oneindig veel meer mensen die me dat niet zijn, en voor de rest van mijn dagen een job uitoefenen die ik verafschuw om iets te kunnen verkopen zodra het is afbetaald. En dan in alle gebrek aan comfort in een recreatiezaal wachten op het donker.

Want stel nu dat ik het talent heb om iets te betekenen in de literatuur, om één zandkorreltje te zijn op dat strand, dan is het nog slechts een kwestie van tijd en toewijding. Ik zou iets kunnen kopen in Frankrijk, Spanje, Portugal of Italië, een krot in zo’n spookdorp zoals je ze soms ziet voorbijkomen, stukjes schrijven voor de krant en alle vertwijfeling vertalen naar wat hopelijk ooit een oeuvre zou mogen heten. Niets moeten afbetalen, lagere levenskosten, alleen op de wereld maar dus ook alleen op de wereld.

Als het geen begrip is dat met bakken over je heen wordt gestort, dan wel bekrompenheid. “Doe normaal”, “Begin maar niet te zweven”, “Pamel is toch ook mooi?” Maar ik doe al 35 jaar normaal en kijk waar ik sta. Binnen 35 jaar sta ik hier nog. Met één oog op een kale bankrekening en een ander op het inferno. De vlammen likken mijn enkels en ik sta een plafond te stutten.

Hier rust iemand die het misschien wel in zich had.

Maar wie leest vandaag nog boeken, laat staan morgen? En welke boeken lezen ze? De zielenroerselen van een omroepster. Lees je slank, rijk of niet compleet doodongelukkig. Creatief met crypto. Welk verschil maak je nog als schrijver in een maatschappij die niet meer leest? Hoeveel volgers heeft Dostojevski op TikTok?

Dit hele voornemen is een openbaring in een sterfnacht. Edison vertellen dat je kaarsenmaker wil worden. Misschien schrijf ik beter een superheldenfilm, of een tv-format waarbij én gezongen én geneukt én verbouwd wordt. Maar ik typ dit stukje ergens in het binnenland van Frankrijk, op een gsm, aan de boorden van een rivier, schapen grazend aan de overkant. Hier is niets. Hier is rust. Niemand die ik moet verstaan. Thuis liggen honderden boeken op mij te wachten. Ik heb niets nodig. Maar wel iemand.

Eén iemand.