Jeroen Olyslaegers is columnist.

Terwijl het bommen regent op de burgers van Oekraïne, denkt gij na over de koorzangen in de Griekse tragedies. In de wagen hebt ge gezegd dat Poetin mocht stikken in zijn eigen bloed. Dat kwam er zomaar uit. Toch merkwaardig voor ene die zich beschouwt als een pacifist… Net zo goed zijt ge die moedige vrouwen en mannen in Iran aan het aanmoedigen die ‘dood aan de dictator’ roepen. Ge hoopt dat die nu nog geweldloze vrouwen die patriarchen aldaar met schiettuig zullen verjagen. Toch curieus, hé, voor ene die wapens laf vindt en die diep teleurgesteld is in iedere ijzervreter? Hoeveel kolonels en militaire experts kan een mens trouwens nog aan? Ze lijken allemaal heimelijk lol aan dat geschiet en doemscenario’s te beleven. Maar gij zijt niet veel beter, met dat wikken en wegen, met die onderhandeling over uw eigen zogenaamde principes. Allemaal samen heffen we dagelijks een koorzang vanuit onze zetel terwijl levens worden verwoest. Onze vredeswens of bloeddorst vormen een rijm in dat koor.