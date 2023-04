Alleenstaande die een huis wil kopen? Onbegonnen werk

Dimitri Thijskens is journalist bij De Morgen.

Dat de vastgoedmarkt in zwaar weer zit, is het understatement van het jaar. Voor veel – vooral jonge – gezinnen is het heel moeilijk geworden om nog een woninglening af te sluiten. Uit cijfers van de Centrale voor krediet aan particulieren blijkt dat het aantal nieuwe hypothecaire kredieten in februari is gedaald met 46,8 procent.

Dat is niet verwonderlijk door de gestegen rente (nu al gemiddeld 3,5 procent voor een lening op 25 jaar) en de strenge voorwaarden die de banken geheel terecht hanteren: men moet tegenwoordig 20 procent van het kapitaal op voorhand op tafel leggen en slechts één derde van het besteedbaar inkomen mag voorzien worden voor het afbetalen van de lening. Voor een woning van 300.000 euro moet je dus al 60.000 euro gespaard hebben plus nog eens 20.000 euro notaris- en registratiekosten. En dan nog zal je 1.183 euro per maand moeten neerleggen, 25 jaar lang. Je gezinsinkomen moet met andere woorden 3.500 euro bedragen. Begin er maar eens aan, zonder ouderlijke hulp.

Voor een alleenstaande is het helemaal onbegonnen werk. Voor hem of haar gelden dezelfde strenge voorwaarden, maar alles wordt in dat geval door één persoon gedragen. Ook is er weinig gepaste huisvesting op de markt: de woningen in België behoren gemiddeld tot de grootste van Europa. Goed voor een kroostrijk gezin, maar de realiteit is dat de alleenwonende al in negen op de tien Belgische gemeenten de grootste groep geworden is.

Lees ook Zitten we op een kantelpunt op de vastgoedmarkt? ‘Vorig jaar was een huis na 30 dagen verkocht, nu pas na 90’

Uit demografische cijfers van Statbel blijkt dat 1,8 miljoen van de in totaal 5 miljoen huishoudens bestaat uit alleenwonenden, waarover De Tijd zaterdag berichtte. Het gaat in 40 procent van de gevallen over 65-plussers, maar de grootste stijging zien we de afgelopen dertig jaar vooral bij de groep van 45- tot 64-jarigen. Ongetwijfeld heeft het te maken met het aantal huwelijken dat spaak loopt. En dan beginnen de problemen: op zo’n moment moet het huis vaak gedwongen verkocht worden en zullen beide partners op zoek moeten naar een nieuwe woning. Veelal is men dan aangewezen op de huurmarkt. Die is helemaal verzadigd en er bestaat weinig regelgeving, waardoor de kans bestaat dat men te veel betaalt voor de kwaliteit die men krijgt.

Ook op andere vlakken wordt deze groep nogal vaak uit het oog verloren. Het meest frappante is en blijft de fiscale druk: met 52,6 procent aan belastingen en sociale bijdragen worden alleenstaanden zonder kinderen nergens ter wereld zo zwaar belast als in ons land. En er is zelfs geen fotofinish voor nodig: Duitsland volgt met 48,1 procent op ruime afstand. Voor koppels valt dat in ons land terug tot 35 procent. Niet voor niets blijkt dat het armoederisico voor alleenwonenden hoger ligt dan het gemiddelde.

Het is dan ook hoog tijd om deze realiteit ook onder ogen te zien en de wetgeving hiermee in lijn te brengen. Misschien is het tijd voor een partij die het opneemt voor de alleenstaande. In navolging van de Nederlandse BoerBurgerBeweging (BBB) kan er gedacht worden aan het ABC: het Alleenstaand Burger Collectief. Kiespotentieel: 1,8 miljoen stemmen. Succes gegarandeerd.