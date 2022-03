Alleen een groene omwenteling kan Europa uit de wurggreep van Poetin halen

Jeroen Van Horenbeek is journalist.

De Russische invasie van Oekraïne zorgt voor een realitycheck. We – België en Europa – moeten onze afhankelijkheid van olie, gas, steenkool en uranium uit Rusland zo snel mogelijk afbouwen. Liefst richting nul. Of toch naar een verwaarloosbaar aandeel. Het Rusland van Vladimir Poetin is geen betrouwbare of wenselijke energiepartner.

Door veel minder afhankelijk te worden van Rusland zou Europa enerzijds minder kwetsbaar worden voor de chantagepraktijken van Poetin en anderzijds zichzelf de mogelijkheid geven om ook de Russische energiesector voluit te treffen met sancties. Volgens denktank Bruegel betaalt Europa vandaag nog altijd 800 miljoen euro per dag (!) aan Moskou voor olie en gas. Inkomsten die onder meer gebruikt worden om de Russische oorlogsmachine gaande te houden.

Hoewel Europa massaal olie, steenkool en uranium uit Rusland haalt, lijkt de grootste uitdaging bij gas te liggen. Voor olie, steenkool en uranium zijn er gemakkelijker andere leveranciers te vinden op de wereldmarkt. Zeker olie en steenkool kunnen snel en zonder al te veel problemen per schip vervoerd worden, wat de opties vergroot. Voor gas ligt dit anders. Rusland levert 40 procent van al het gas dat in Europa verbruikt wordt. Voor Duitsland loopt dit op tot 55 procent. Dit aandeel snel verlagen wordt een loodzware opdracht omdat de gashandel grotendeels gebonden blijft aan pijpleidingen. Het alternatief, zogenaamd LNG-gas vervoeren per schip, is duur en zeker in Midden-Europa zijn te weinig haventerminals om de vraag te dekken.

Deze vaststelling moet ons twee zaken leren. Eén: elke beslissing die onze afhankelijkheid van Russisch gas verkleint, is meer dan welkom. Elke nieuwe windmolen, elk zonnepark, elke warmtepomp en elk geïsoleerd huis helpt. We – België en Europa – zullen dus massaal moeten inzetten op een groene omwenteling. Het is die groene omwenteling die gezinnen, bedrijven en uiteindelijk heel Europa uit de wurggreep van Poetin kan halen. Twee: elke beslissing die onze afhankelijkheid van Russisch gas verder vergroot, is problematisch.

De Belgische kernuitstap is zo’n beslissing. De sluiting van de zeven kerncentrales in ons land tegen 2025 betekent dat er twee nieuwe gascentrales nodig zijn om de bevoorrading te verzekeren. Indien de twee jongste kerncentrales langer openblijven, is er maar één nieuwe gascentrale nodig. Zoals de groene partijen enigszins terecht opmerken: een wereld van verschil zal dit niet maken. Toch is er een verschil. En wie dat wil, kan die redenering bovendien omdraaien. Als twee kerncentrales openhouden niet volstaat om ons van het gas af te halen, dan moeten we misschien eens kijken naar die andere vijf? Is daar nog een noodgreep mogelijk? Als we – koste wat kost – weg willen van Rusland, dan is meer dan twee kerncentrales openhouden misschien niet eens zo gek.