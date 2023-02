Alle landen rondom ons voerden het rijbewijs met punten al in. Alleen hier blijft het plan steken in gelobby en politieke sabotage

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

Onlangs nog kon je het weer lezen. Bij het verslag over een verkeersongeluk kopten diverse media met ‘Fietser botst tegen opengezwaaid portier...’ Alsof die autodeur hocus pocus vanzelf openzwaait en de enige, noodlottige, menselijke daad door het slachtoffer is gesteld. Zo gaat het wel vaker. Op even mysterieuze als tragische wijze zijn het altijd de fietsers of voetgangers die schijnbaar vanzelf ‘onder een truck’ terechtkomen.

Deze onbewuste taalkeuzes lijken een banaal detail, maar dat zijn ze eigenlijk niet. Dat besef je pas als je de zinnen ‘corrigeert’ en het juiste onderwerp kiest. ‘Chauffeur zwaait portier open en raakt fietser’. ‘Trucker rijdt fietser dood’. Het klinkt ongehoord schokkend, maar het is wel correct. Voor zo veel pijnlijke eerlijkheid in het verkeersdebat schrikt een groot deel van onze samenleving terug. Liever dan de menselijke verantwoordelijkheid op de juiste plaats te leggen, culpabiliseren we de slachtoffers. Zij zijn het die telkens weer tegen deuren botsen of onder wielen belanden.

Verkeersonveiligheid is een cultureel probleem. Snel of onverantwoord rijden met voornamelijk de wagen, maar ook met de motor, de speedpedelec, de fiets en nu zelfs de elektrische step, associëren velen met vrijheid en autonomie. De discipline om enkele eenvoudige regels te volgen, schiet er dan bij in. Het ene hoeft nochtans niet uit het andere te volgen. Scandinavië, op maatschappelijk en economisch vlak zo vaak de gids, brengt de grootste racekampioenen voort. Maar op de openbare weg gedraagt de grote meerderheid van de Noord-Europeanen zich secuur en gedisciplineerd.

Intussen slaagt de Belg er in om zich er elk jaar opnieuw over te verbazen dat het aantal verkeerslachtoffers maar niet wil dalen. Dat aantal stijgt zelfs nog. In de voorbije tien jaar kwamen er nooit eerder zo veel fietsers in het verkeer om het leven als vorig jaar. De bevoegde ministers – nationaal en regionaal – kijken somber en spreken troostende taal. Later, in de toekomst, gaan we echt voor nul slachtoffers. Is er nog iemand die echt gelooft in de ambitie om het aantal verkeersslachtoffers tot nul te herleiden?

De kritiek op de verantwoordelijke politici is terecht. Neem het rijbewijs met punten. Het idee is inmiddels dertig jaar oud, zowat alle landen rondom ons voerden het al in. Alleen hier blijft het plan steken in gelobby en politieke sabotage. Ook federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) bijt weer zijn tanden stuk op de dubbele rem van Franstalige socialisten en liberalen. Zouden zij al gezien hebben dat de stijging van het aantal verkeersslachtoffers zich vooral in Wallonië en Brussel voordoet?

Het maakt kritiek leveren op ‘de politiek’ ook wat makkelijk. PS of MR stribbelen enkel tegen in de ministerraad omdat ze weten dat er een electorale markt is voor dat standpunt. De roep om ‘meer veiligheid’ is een gevoelig punt voor rechts en links. Maar dat geldt blijkbaar nog altijd niet voor de veiligheid op de openbare weg.