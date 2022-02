Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Een week later dan gepland ben ik eindelijk weer op die prachtige, muisstille, rustgevende, betoverende plek in Italië. Wat een geluk dat ik dit paradijs van vrienden mag betrekken en dat ze bovendien nog zo goed zijn om het me tegen een meer dan democratische prijs te verhuren.

En toch is het nauwelijks, nee, eigenlijk níét meer haalbaar. Ook al verdien ik exact evenveel als vorig jaar, ik raak er niet deze keer. Hoe zuinig ik ook leef.

Een maandelijkse buffer voor onvoorziene kosten of uitstappen als dit heb ik niet meer. De voorziene kosten doen me op voorhand de das om. Noodgedwongen zal ik een maand eerder moeten vertrekken hier, het is niet anders. De rekeningen wurgen me stilaan. Dankzij een strikt uitgekiende zuinigheid – weer gaan de solden aan mij voorbij – lukte het me net om zowel de rekeningen thuis als de peulenschil die ik moet betalen voor mijn Italiaanse verblijf hier, op te hoesten.

De koningin te rijk was ik. In 2020 slaagde ik er voor het eerst in om in mijn toen toch al 40-jarige loopbaan genoeg over te houden na gedane arbeid om – mits grote soberheid en voorzichtigheid – mezelf dit hier te gunnen. Kinderen groot en het huis uit, het scheelt!

Nu, in 2022, is het einde van deze onbezonnen heerlijkheid afgelopen, tenzij… Je weet maar nooit wat er op mijn weg komt. Al veertig jaar leef ik van het ene manna na het andere dat onvoorzien uit de hemel valt, de ene keer wat overvloediger dan de andere. Afgewisseld met extreem lange periodes van zwarte sneeuw en sombere, bedrukkende toekomstverwachtingen.

Tot, halleluja, het firmament boven mijn kop weer opklaart en ik met de hakken over de sloot toch het jaar weer haal zonder noemenswaardige kleerscheuren. Improvisatietalent en toverkunst met niets in de handen of de zakken zijn aanbevolen kwaliteiten in dit financieel onzekere kunstenaarsbestaan. Kunstenaars werken hard voor een toch wel zeer bescheiden loon.

Hoe ouder ik word, hoe moeilijker de onvoorspelbaarheid te verdragen valt. Maar ik troost me met de gedachte dat ik ondanks al het krabben en scharrelen er toch maar mooi in geslaagd ben de baksteen in mijn maag af te betalen.

Enfin, piekerend over de toekomst reed ik 1.350 kilometer aan één stuk door, een hotel onderweg kon er niet vanaf. Gestopt werd enkel om te tanken. Meer dan 2 euro per liter betaalde ik in Italië en in Luxemburg kostte het ook al meer dan 1,60 euro! Nooit geziene prijzen.

In iets meer dan twaalf uur was ik hier. Ik had lekkere boterhammetjes bij me en in de koelbox het overschot van een heerlijk gerecht: mediterraans konijn, door mijn goede vriend Pol bereid, die me naast een lekker avondmaal bij vertrek ook nog eens stevig tegen zijn gilet aantrok voor een warme, deugddoende knuffel. Vrienden die deze twee zaken weten te combineren, lekker eten en liefdevolle knuffels, zijn kostbaar en bezorgen me zoveel vreugde dat ik hen er diep dankbaar voor ben.

Doodop zat ik na de rit bij het brandende vuurtje in de gietijzeren vuurkorf op het terras, onder een verblindend mooie sterrenhemel, met een malse konijnenbil in mijn handen. Wat kan me overkomen?

‘Niente!’, twinkelden de sterren.