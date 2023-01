Jana Antonissen is columnist.

Verwarmd door een zeldzaam straaltje winterzon at ik op een bankje mijn lunch op. Een grijzende man wandelde voorbij. Ik glimlachte. Gewoon, omdat ik het zelf leuk vind als onbekenden dat doen. De man zette zijn koptelefoon af. Een naar zijn hoogtepunt klimmend strijkersorkest waaide me tegemoet.

“U hebt zeker reden tot lachen”, zei hij terwijl hij naderde. “Mijn grootvader is in Breendonk gestorven,” vervolgde hij, “en mijn andere werd door de Gestapo gemarteld.” Of zat hij zelf bij de Gestapo? De man praatte verdraaid snel, en veel. Zonder ook maar één keer met zijn helderblauwe ogen te knipperen.

Omdat hij geen antwoord leek te verwachten, kauwde ik langzaam verder. Wanneer mijn broodje op was, boog hij diep, als een acteur die applaus in ontvangst nam. Bedacht zich dan. “Nog één ding. Medisch gezien besta ik niet. Fijne dag verder.” Al lopend hief hij nog een vuist, hoog in de lucht. Vive la Belgique, scandeerde hij zijn laatste non sequitur.

Het gaf me reden tot glimlachen.