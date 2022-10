Al een paar keer schaamde ik me diep over hoe spilzuchtig ik decennialang omging met elektriciteit en gas

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Een hele dag was ik in de weer, er kwamen gasten eten en ik wilde er een feestelijke avond van maken. Het plezier begon met het bedenken van het menu, van aperitief tot dessert. Ik struinde daarna vogelmarkt en winkels af tot ik alles had wat nodig was en sleurde me er bijna een breuk aan.

Monter begon ik aan de voorbereiding en kwam tot de vaststelling dat ik geen deftige glazen meer in huis had. Een groot gezelschap hier aan tafel was al een paar jaar geleden. Ik snelde naar De Kookwinkel – een zalige winkel die ging verhuizen en daarom tot vijftig procent gaf op alle artikelen – en kocht er zes kristallen champagne- en wijnglazen, iets wat me anders te duur is.

Hoe ouder ik word, hoe minder zin ik heb in haast en spoed. Dus een uur voor de gasten zouden arriveren stond alles te pruttelen op het vuur, was er geen spoor van wanorde meer in de keuken, was het keukengerei afgewassen, en moest ik enkel nog de gerechten afwerken zodat ik zo min mogelijk in de keuken zou staan.

Terwijl ik mijn zangoefeningen deed, dekte ik de ­tafel, werd vrolijk van de ­glazen die een mooi geluid maakten als ik ertegen tikte, vouwde servetjes, zette de bloemen die ik gekocht had op tafel, stak de houtkachel aan, liet dertig kaarsen branden, verspreid over de hele verdieping, ontstak alle ­lampen en zette aperitiefhapjes klaar op de salon­tafel.

Geen seconde later ging de deurbel en dwarrelden mijn gasten binnen. Ik kuste hun frisse wangen, schonk sprankelende champagne en plofte mee de zetel in. De hele avond was mijn huis vol van gezellig geklets, gelach en een flonkerend gouden licht.

Al een paar keer schaamde ik me diep, vertelde ik hen, over hoe ongegeneerd en spilzuchtig ik decennialang omging met elektriciteit en gas en dat pas besefte nu energie besparen noodzakelijk was om de rekening zo laag mogelijk te houden. In de donkerste kamer liet ik bijvoorbeeld elke dag opnieuw de lampen branden als ik er niet was, want dat was toch veel gezelliger voor mijn hondje Mr. Wilson die, ocharme, alleen zat. Hem maakte het niet uit.

Het verging hen ook zo, zeiden ze tot mijn grote opluchting en ik voelde me iets minder schuldig, we deden het allemaal, verwend zoals we nu eenmaal zijn.

Maar op avonden als deze geniet ik gulzig van het flikkerende kaarslicht en de bundels goud van de vele schemerlampen. Het huis straalt!

Ik weet niet waar ik het meest van hou – van de voorbereiding, het diner of het opruimen achteraf, bedacht ik, toen iedereen de deur uit was en ik de nieuwe kristallen glazen spoelde, nog vervuld van het gelach van mijn bezoek.

Terwijl ik de lichten ­doofde drong het tot me door hoe kostbaar schaarse zaken zijn, en hoe bijzonder een woonkamer vol vrienden.