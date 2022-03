Afghanen hebben, net als Oekraïeners, nood aan onze hulp

De terugtrekking van de Amerikanen uit Afghanistan en de recente machtsovername door de taliban, heeft veel inkt doen vloeien. Het lot van de Afghaanse vluchtelingen in België is echter onder de radar gebleven. De asieldossiers werden tijdelijk bevroren, om de situatie beter te kunnen analyseren. Sinds 2 maart worden terug beslissingen genomen.

De taliban zijn nu aan de macht in Afghanistan en voeren een schrikbewind van willekeur en brutale onderdrukking, met zweepslagen, amputaties, steniging en de doodstraf, en zonder enige vorm van justitie.

Terwijl iedereen dacht dat de mensen die dit barbaarse regime ontvlucht waren, beschermd zouden worden, regent het sinds enkele dagen negatieve beslissingen. En dit nu Afghanistan wegzakt in een humanitaire crisis zonder weerga. Sinds de val van het vorige regime is ook de internationale hulp, waar Afghanistan zo afhankelijk van was, vertrokken. Wat rest is totale chaos en onzekerheid.

Op 15 maart 2022 bevestigde de VN Assistance Mission in Afghanistan dat op dit moment een ongeziene hongersnood heerst. 95 procent van de bevolking heeft niet genoeg te eten en 23 miljoen personen lijden aan ernstige ondervoeding. Dit is de helft van de bevolking. Meer dan 13.000 borelingen zijn sinds het begin van 2022 aan honger of aan ondervoeding gestorven.

Sinds de terugtrekking van de westerse mogendheden, komt er nog weinig informatie door. Wat wel duidelijk is, is dat de veiligheidssituatie onstabiel is, en het land op de rand van burgeroorlog balanceert. Volgens generaal McKenzie, de hoogste commandant van het Amerikaanse leger, is IS op het grootste deel van het Afghaanse grondgebied actief, met zo’n vierduizend strijders.

In deze context publiceerde het UNHCR (VN Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen) een beleidsnota over Afghanistan, waarin zij onderlijnt dat er een humanitaire crisis is, dat de veiligheidssituatie volstrekt onvoorspelbaar is en dat mensenrechten op grote schaal worden geschonden. Het UNHCR vraagt aan de landen waar Afghanen naartoe zijn gevlucht, om opvang te bieden en om voorlopig geen negatieve beslissingen te nemen over hun asielaanvragen.

En toch doen de Belgische asielinstanties exact het tegenovergestelde, waardoor honderden Afghaanse asielzoekers nu negatieve beslissingen krijgen.

We lezen in de negatieve beslissingen dat de machtsovername door de taliban het geweld drastisch verminderd zou hebben en dat er dus geen reden meer is tot bescherming. Zelfs een extreme psychologische kwetsbaarheid of het behoren tot een religieuze minderheid, volstaat niet om bescherming te krijgen in België. De Hazara-minderheid, nochtans gedurende decennia vervolgd door de taliban, zou nu geen problemen meer hebben in Afghanistan.

Het talibanregime, de vijand waartegen de NAVO twintig jaar lang oorlog heeft gevoerd, is nu dus niet langer problematisch.

Humanitaire crisis

Ook de humanitaire crisis wordt door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen niet aanvaard om bescherming te bieden. Het erkent wel dat er een zware hongersnood is, maar België zou niet verplicht zijn de vluchtelingen te beschermen.

Nochtans is de humanitaire crisis onder andere het gevolg van de oorlog, waaraan ons land ook deelnam. Grote delen van de infrastructuur, ook de landbouwinfrastructuur, zijn grotendeels verwoest door de oorlog en dus is er niet voldoende voedsel.

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Europees recht verplichten België om bescherming te geven aan de Afghaanse vluchtelingen in België. Hun leven is immers in gevaar in Afghanistan, vanwege de dreigende hongersnood.

Nochtans zullen de meeste Afghanen geen bescherming krijgen in België. Het is evident dat die Afghanen niet vrijwillig zullen terugkeren naar een land waar hun basisbehoeften en hun fundamentele rechten niet gerespecteerd zullen worden. Zij gaan dus in de illegaliteit terechtkomen. Of gaat België samenwerken met de taliban, met als enig doel mensen die in leven proberen te blijven, terug te sturen?

Het elan van solidariteit van de staat en de Belgische bevolking ten opzichte van de Oekraïense oorlogsvluchtelingen toont aan dat we tot veel beter in staat zijn. De Afghaanse bevolking heeft, net zoals de Oekraïense, meer dan ooit nood aan onze hulp. Onze democratie verdient beter dan deze hypocriete houding, die doet alsof ze niet ziet dat de absolute vijand van gisteren de Afghaanse bevolking in gevaar brengt.