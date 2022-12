Professor politieke wetenschappen Dave Sinardet (VUB) overschouwt tweewekelijks de politiek, afwisselend met Alain Gerlache.

Lang, héél lang was het wachten, maar de voorbije week haalde het Europees Parlement eindelijk nog eens uitgebreid het nieuws. U weet wel, die instelling waar politieke partijen doorgaans figuren naartoe sturen met wie ze in eigen land niets meer kunnen of willen aanvangen maar die ze toch een galante en lucratieve exit willen bieden.

Of nog, dat parlement waarvan de verkiezingen steeds in de schaduw staan van de nationale stembusslagen, waar het wél om de knikkers gaat en de politieke machtsverhoudingen écht worden vastgelegd. Ja, die assemblee waarover zo weinig wordt bericht dat veel Europese burgers het gevoel hebben dat daar vast niet over noemenswaardige zaken wordt gediscussieerd, laat staan beslist.

Maar kijk! Afgelopen week kon iedereen onmiskenbaar constateren dat het Europees Parlement tóch uitermate relevant is. Waarom hebben overheden als die van Qatar en Marokko anders zoveel bankbiljetten veil om Europese afgevaardigden aan hun kant te krijgen?

Uiteraard, deze affaire is een ernstige smet op hun blazoen. Al zijn (voorlopig) maar enkelen betrokken, minstens een tijdje zullen Europarlementariërs minder geloofwaardig klinken wanneer ze corruptie overal elders kapittelen. Best voeren ze snel scherpere procedures in om de transparantie rond lobbying verder te vergroten.

Dat deze zaak massaal slechte pers genereert is dus terecht. Alleen weegt die disproportioneel op het imago van een instelling die in ‘normale’ tijden buitengewoon weinig media-aandacht krijgt.

Qatar en Marokko hechten blijkbaar meer belang aan het Europees Parlement dan de meeste Europeanen. En ze hebben daarin gelijk. De macht van het EP groeide de voorbije decennia fors. Allereerst door de toenemende bevoegdheden en invloed van de Europese Unie in haar geheel.

Oké, maar hadden ze dan niet beter de commissie omgekocht, kun je je afvragen. Of de échte bigshots, de nationale staatshoofden en regeringsleiders?

De absolute kern van het Europese gezag ligt inderdaad niet bij de volksvertegenwoordiging. Tegelijk is die wel potenter dan menig nationaal parlement. Na de ondertekening van het verdrag van Lissabon in 2007 noemde de Ierse politicoloog David Farrell het Europees Parlement zelfs een van de machtigste assemblees ter wereld, zowel qua wetgeving als controle op de uitvoerende macht.

Ook al leek het de voorbije dagen anders, Europese volksvertegenwoordigers vervullen hun rol met veel meer verve dan de leden van onze Belgische parlementen. Terwijl zij enkel akte nemen van wie partijvoorzitters naar de regering sturen – zoals Caroline Gennez die zopas tot federaal minister werd gebombardeerd door Conner Rousseau – worden kandidaten voor de Europese Commissie aan grondige en doorslaggevende hoorzittingen onderworpen. Deze legislatuur werden in Straatsburg drie kandidaat-commissarissen weggestuurd, onder wie een vertrouwelinge van de Franse president Macron.

Terwijl onze vertegenwoordigers zich verschansen in de loopgraven van meerderheid en oppositie, wat de uitkomst van stemmingen bepaalt vooraleer ze begonnen zijn, verloopt het in Europa veel onvoorspelbaarder. Daar worden zowaar wisselende coalities gevormd waarbij men zelfs niet steeds in lijn stemt met de eigen fractie. Ja, daar kan een parlementariër nog waarlijk vrij zijn.

Is het Europees Parlement dan een democratisch walhalla? Allerminst. Maar meer dan vele nationale tegenhangers benadert het wel het theoretische ideaal van een forum waar de verkozenen des volks rationele debatten voeren en meerderheden zoeken voor hun visie op de beste toekomst voor de gemeenschap.

Vullen alle Europese parlementsleden dat ideaal in? Zeker niet. Maar de gelegenheid hebben ze tenminste en omdat voldoende onder hen die gebruiken resulteert dat geregeld in interessante discussies die schril afsteken tegen onze steriele zittingen. Villa politica zou veel relevantere televisie opleveren als het de Kamer en het Vlaamse parlement wat vaker zou verruilen voor de Europese volksvertegenwoordiging.

Maar vooral bestendigt het gemis aan media-aandacht voor Europa een belangrijk democratisch deficit. Door de proliferatie van online- en andere mediaformats die vooral op nationale politiek focussen is de druk op binnenlandse gezaghebbers om verantwoording af te leggen wellicht nooit groter geweest, terwijl hun macht nooit kleiner was. De Europese gezagsdragers, naar wie die macht veelal verschoof, worden veel minder nauw opgevolgd en moeten dus zelden rekenschap geven.

Behalve als er eens een groot corruptieschandaal losbarst.

Om voor zo’n omkoperij in aanmerking te komen lijken onze inlandse parlementen ook al te tandeloos. Bij gebrek aan buitenlandse belangstelling voor zijn Waalse parlement moest de voorzitter zijn luxueuze excursies dan maar afwentelen op de belastingbetaler.