Jeroen Olyslaegers is columnist.

Komaan, het zijn de laatste, hebt gij gezegd. Maar dat is natuurlijk niet waar. Ge kunt er niet genoeg van krijgen om vetbollen te hangen in de kale takken van de druivelaar zodat de koolmezen komen. Wijlen uw vader genoot, net zoals gij, van het schouwspel, de snelheid waarmee die vogels landen, hun alertheid. Uw oog kan er geen genoeg van krijgen, en uw geest evenmin. Gij acht u een kleine god in uw tuin die soelaas brengt tijdens dit barre seizoen. Allicht vijftigduizend doden zullen er te betreuren zijn in Turkije en Syrië na die vreselijke aardbeving. Zoiets komt zomaar binnen terwijl ge de barmhartige vogelvriend zijt achter uw gevel. Het is niet te behappen. Ge kijkt naar de website van Artsen zonder Grenzen en stort een som. Affreus is wat de geest doet, de moeiteloze hinkstapsprong van vogels naar lijken onder het puin. De mateloosheid van dit alles, van verbijsterend mooie koolmezen buiten en ouders die huilen op een scherm. Nooit zijn het de laatste beelden. Straks zijn er nog.