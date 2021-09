ACV wil meer belasten en bijdragen? Gemakkelijke formules zonder degelijke resultaten

Na een sportzomer vol medailles hoeft het niet te verbazen dat de competitie ook op het politieke terrein weer zou losbarsten. Marc Leemans ging gisteren voor goud! De ACV-topman wilde ons aloude record op arbeidslasten verbeteren, en deed in één klap een manmoedige poging om de drempel tot de arbeidsmarkt fors te verhogen.

Met zijn voorstel om studentenjobs, flexi-jobs, maaltijdcheques en dergelijke langs de RSZ-kassa te laten passeren, wil Leemans naar eigen zeggen de sociale zekerheid aanvullen. Jammer genoeg krijg je pas goede resultaten als je met minder, niet met meer lasten aan de start komt. Net als in de sport.

Dat het ACV dit debat op gang trekt is op zich positief. Het is belangrijk om de financiering van onze sociale zekerheid grondig te herbekijken. Het besef bij het ACV dat de put niet bodemloos is, stelt ons gerust. Nog mooier is dat zij die na elk sociaal akkoord een nieuw gat creëren ook zelf nadenken hoe die put te dichten.

Helaas geloof ik niet dat een verder opdrijven van de lasten daar zal in slagen. Meer belasten en bijdragen – het zijn gemakkelijke formules zonder degelijke resultaten. De beste kans op slagen blijft een hogere werkzaamheidsgraad. De doelstelling om 80 procent te halen, levert de overheid niet alleen 14 miljard op, het zorgt voor meer welvaart bij de burger en draagt bij aan onze gehele economie en samenleving. Maar de doelstelling is vandaag nog ver weg en voorstellen zoals die van Leemans doen de slaagkansen slinken. Om meer mensen aan het werk te krijgen, zal een arsenaal aan inspanningen en stimulerende maatregelen nodig zijn. Een studentenjob is daar een goed voorbeeld van.

Een studentenjob is namelijk meer dan een flexibele arbeidskracht: het is een financiële en intellectuele verrijking voor elke jongere, een ervaring die toegang verschaft tot een duurzame loopbaan. Tijdens vakantiejobs ontdekken jongeren wat ze (minder) fijn vinden in een job, ze ervaren talenten en werkpunten. Ze ontwikkelen zogenaamde ‘soft skills’: op tijd komen, werkattitude, belangrijke tools bij een eerste sollicitatie en richting een eerste vaste job.

Bij het evalueren van het studentenstatuut moeten we deze positieve langetermijneffecten meenemen in het debat. Elk initiatief dat jongeren meer slaagkansen geeft op een duurzame loopbaan is een goed initiatief. Als we vandaag na de coronacrisis opnieuw geconfronteerd worden met een hogere jeugdwerkloosheid, dan moeten we het terugvallen van vele studentenjobs tijdens de lockdowns daarbij in acht nemen. Ook andere maatregelen moeten in dat licht bekeken worden.

Niet alles zal het halen. Maaltijd- en ecocheques bijvoorbeeld zullen die langetermijntoets niet halen.

Wie resultaat wil halen, in de sport of in het beleid, moet drempels verlagen en naar doelstellingen toewerken. Met hogere lasten halen we geen goud.