Het verhaal van Vlaanderen. Onderhoudend achteromkijken naar de mensen die hier “voor ons rondliepen”. Het is een verademing dat het zo wordt benaderd, want ooit heerste de romantische illusie dat het heden van naties besloten ligt in een ver verleden, als in een kiem waaruit slechts één soort vrucht kan groeien. In mijn kindertijd stamden wij af van de “oude Belgen”. Mijn vrienden en ik leerden die kennen via het Suske en Wiske-album Lambiorix. We maakten kartonnen helmen en zwaarden, bedelden bij grootmoeder om een afgedankte bontjas, zaten op boomstronken, speelden met dobbelstenen en dronken melk alsof het gerstebier was, vast overtuigd dat onze voorouders Eburonen waren.

De romantische blik spreekt kinderen aan, ooit fascineerde hij ook volwassenen. In het najaar van 1943 stapt een detachement SS-soldaten naar de verlaten Villa Fontedamo, bij Ancona aan de Adriatische kust. Ze halen het huis overhoop, tevergeefs op zoek naar de Codex Aesinas, de oudste, met de hand geschreven kopie van Tacitus’ Germania. Reichsführer-SS Heinrich Himmler wilde die graag hebben. Samen met de rest van de nazi-elite geloofde hij dat Tacitus de Germanen had beschreven zoals zij oorspronkelijk waren, toen zij nog leefden volgens hun natuur. Aangezien de 20ste-eeuwse Duitsers van hen afstamden, althans volgens de nazi’s, en dus dezelfde natuur hadden, dienden zij terug te keren naar de eigenschappen van de oorspronkelijke Germanen. Dat impliceerde bijzonder veel brutaliteit en gruwel.

Het is duidelijk dat Tom Waes en de makers van Het verhaal van Vlaanderen een opvatting hebben over de ontwikkeling van naties en volkeren die diametraal verschilt van die van Himmler en collega’s. Achteromkijken is volwassen geworden. Wat niet verhindert dat men in de kritiek op hun productie de suggestie hoort dat er iets “vies” aan kleeft. De partij Vooruit beschouwt het zowaar als “nationalistische propaganda”, misschien nog met aanstormende SS’ers en les bruits des bottes in het achterhoofd. Groen, voor één keer wat gematigder dan Vooruit, ziet in de productie een poging tot “identiteitscreatie”. Beide partijen vinden het schandalig dat daar subsidies naar gaan.

Op basis van de twee afleveringen die ik zag, lijken subsidies me voor een keer goed besteed. Ik vergelijk dan met de tenenkrullende, plaatsvervangende schaamte die ik ervaar bij bepaalde romans en theaterproducties die worden gesubsidieerd, soms jaar na jaar.

We krijgen hier een wetenschappelijk goed onderbouwde en ronduit meeslepende presentatie van wat er gebeurde op en rond de plek die nu Vlaanderen heet. Prachtig, maar bij het verhaal van Vlaanderen, in tegenstelling tot dat van bijvoorbeeld Haïti, voel ik me persoonlijk betrokken. Dus wil ik, samen met de andere mensen die zich betrokken voelen, in dat verhaal ook graag antwoorden horen op de vraag: wat heeft ons gemaakt tot wat we vandaag zijn? Ik hoop, met andere woorden, dat het verhaal in latere afleveringen wel degelijk identiteitscreërend en identiteitsbevestigend wordt. Liefst zodanig overtuigend ook dat het de mensen die recenter op deze plek zijn komen leven, toegang geeft tot het verleden dat onze instellingen vormde; dat verleden waarvan hun zelfgekozen medeburgers de sporen in zich dragen en waaraan een aantal van hen hoop ontleent.

Zo ziet niet iedereen het, dat is duidelijk. Er zijn mensen die vinden dat niet van een Vlaamse identiteit mag worden gesproken, enkel van een Belgische of Europese. Er zijn mensen die vinden dat niet van een nationale identiteit mag worden gesproken, omdat hun ‘ik’ zo onmetelijk is dat het enkel ‘ik’ kan zijn, geen ruimte laat voor iets meer. Er zijn mensen die van geen nationale identiteit willen weten, omdat identiteit voor hen enkel kan steunen op klasse of religie. Er zijn zelfs mensen die vinden dat elke identiteit die iets minder dan ‘de ganse mensheid’ omvat, verdelend werkt, getuigt van wij-zij-denken. Kortom, mensen kunnen tal van redenen hebben om tegen een verhaal van Vlaanderen te zijn. Dat schept ruimte voor debat en politieke stellingname.

De reacties op de reeks zijn echter ook zorgwekkend. Ik las en hoorde van verschillende mensen dat dit verhaal van Vlaanderen “ideologisch gekleurd” is en daarom geen subsidies verdient. Die mensen geloven blijkbaar dat onze kranten en tijdschriften, eveneens gesubsidieerd, niet ideologisch zijn. Dat de gesubsidieerde theater- en operaproducties dat niet zijn. Terwijl die vaak heel expliciet, radicaal ideologisch zijn, en precies daarom vernieuwend worden geacht. De kranten die ik lees zijn zelfs partijpolitiek geëngageerd op een Suske en Wiske-achtige manier: met de partijen a priori verdeeld in de “goeden” en de “slechten”.

Tal van bedrijven en overheidsdiensten hebben een cel diversiteit en inclusie. Men kan daar al dan niet enthousiast over zijn, duidelijk is wel dat het gaat om de toepassing van een welbepaalde ideologie, in veel gevallen een opgelegde, gedwongen toepassing nog wel. Tal van werknemers “moeten” naar de diversiteitstraining.

Hoe kan men daar nu blind voor zijn? Het antwoord is glashelder, maar onheilspellend. Omdat de ideologie van een aantal mensen (voorlopig) zodanig dominant is in media en academiën, dat zij haar niet meer ervaren als ideologie, maar als evidentie, als Waarheid. Daarin gelijken zij als twee druppels water op die overtuigde, verbeten jonge mannen in ’t zwart, die op een herfstdag in 1943, eigenlijk al op de terugtocht, nodeloos een deur intrapten.