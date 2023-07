Achter het masker van de leider bleek heel even een ander gelaat schuil te gaan

Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Ik was bij mijn scherp kritiseren van het Vlaams Parlement vorige week natuurlijk Celia Groothedde vergeten die, waar sommige anderen een bloemetje verdienen, een heel groot boeket zou moeten krijgen, het liefst nog met een maandelijkse abonnements­formule.

Zo door­ademd zij is met haar idealen, zo oprecht kwaad zij zich maakt als een spreker de uitslaande problemen in de kinder­opvang op spot onthaalt, zo vurig en ongespeeld haar verontwaardiging is: het is nog maar weinig politici gegeven.

Hoe zou zij zich voelen op het schip dat Groen heet, dat nu ergens buiten de drie­mijls­grens, ver van elke hulp vandaan, op het kapseizen wacht? Het zou zo’n zonde zijn als deze militante mee met haar schuit ten onder zou gaan.

Wij hadden laatst een vriend op bezoek die de politiek ook wat volgt. Met hem hadden we het over de langzame krimp bij de N-VA. Dat die partij net iets te weinig voorname, gekwalificeerde leiders­figuren in de rangen heeft en het bijgevolg op belangrijke posten moet stellen met de eeuwig mopperende Liesbeth Homans en de immer met zijn zinsbouw worstelende en een bijzonder saai soort ernst simulerende Jan Jambon, is aan geen twijfel onderhevig.

Maar volgens mij heeft de partij nog altijd wat blijvende blik­schade van die gekke avond in 2012 toen Bart De Wever na zijn verkiezingsoverwinning ‘Zet die ploat af!’ naar de dj riep. Zeker lag stress aan de oorzaak van die oprisping, maar er leek toen van de leider een masker af te vallen, waarachter heel even een ander gelaat bleek schuil te gaan – één waar de droge humor en het fijne aanvoelen uit verdwenen was. Politicologen zullen dat wel nonsens vinden, maar ik denk dat er toen bij heel wat mensen wat argwaan is ontstaan, die nog altijd niet is geblust.

Oh! Als dit stukje verschijnt, is het mijn verjaardag! Ik slaag er elk jaar opnieuw in om hem te vergeten. Ik heb niets met data, en de dagen rollen hier maar voort, week en weekend gaan onvoelbaar in elkaar over. Ik besef soms pas dat het zondag is als ik mijn buurman in zijn zondagse V-hals en zijn gestreken broek met de nonkels en de tantes door de moestuin zie stappen. Allen met de handen op de rug – dat was zo in mijn kindertijd in de Limburgse Kempen, dat is hier nu nog altijd zo.

Over de Kempen gesproken: Alles voor de Kempen van Jan Hertoghs is een ongelooflijk goed boek. Er zijn weinig Vlaamse schrijvers met zo’n doeltreffende pen, die zo scherp observeren en die erin slagen de zwaarwichtigste dingen met lichtvoetigheid en mildheid te behandelen.

Al wie de voorbije vijftien jaar in Vlaanderen literaire prijzen heeft gewonnen, zou het boek van deze volksschrijver eens moeten lezen en beseffen dat hun werk pseudo-­doorvoelde, pretentieuze rommel is, waar terecht niemand meer aan terugdenkt.

Maar cadeautjes­dag dus vandaag – ik ben een gemakkelijke. Een mandje sterk bier, en we spreken er niet meer over.