Aanhoudende droogte, en toch wordt er in Los Angeles lustig op los gesproeid

Voordat ik onder de douche stap, snel ik meerdere keren per week in een haastig aangeschoten ochtendjas de tuin in, op zoek naar onze gieter. Sinds we vorig jaar in Californië de opdracht kregen ons collectieve waterverbruik met 15 procent terug te schroeven, vangen mijn vrouw en ik het opwarmende douchewater trouw op in een gammele gieter. Die is bescheiden van formaat en eigenlijk veel te snel vol, maar een experiment met een grote emmer had zoveel geklots en gedweil tot gevolg, dat de gieter nu dient als tussenoplossing.

2022 is het droogste jaar in Californië sinds 1894. De temperaturen blijven stijgen en er valt steeds minder regen. In februari 2017, mijn eerste maand als inwoner van Los Angeles, regende het 11 van de 28 dagen.

Vetplanten

Ik had me verheugd op eindeloos terrasjesweer en weet nog dat ik geregeld teleurgesteld naar buiten keek als de zon wéér niet scheen. Dit jaar viel er in februari maar op zes dagen regen. Sinds juni mogen we de tuin daarom slechts twee keer per week maximaal vijftien minuten bewateren, en dan alleen voor 9 uur ’s ochtends en na 4 uur ’s middags. Billboards langs de snelweg herinneren automobilisten eraan met de slogan ‘Twice is nice’.

Mijn vrouw en ik zijn er toevallig goed op voorbereid. Na de aanschaf van prachtige inheemse bosjes die theoretisch prima tegen de felle zon kunnen en vervolgens binnen de twee weken morsdood waren, houden we het in ons bescheiden achtertuintje bij vetplanten, die we nu dus in leven houden met ons lauwwarme douchewater.

De gemeente zou graag zien dat meer mensen die stap zetten: wie een gazon heeft dat dagelijks rijkelijk besproeid moet worden om de vergeling tegen te houden, krijgt geld voor het verwijderen van dat groen. Iedere vierkante meter gras die wordt vervangen door een droogtebestendig alternatief levert 20 dollar op.

In mijn buurt happen nog maar weinig mensen toe. Integendeel: in veel grotere tuinen staan naast een fris gazon onder meer rozenstruiken of bananenplanten: notoire waterslurpers. Wel­geteld één huis in de straat heeft een lapje kunstgras, verder slalommen de hond en ik regelmatig tussen enthousiast roterende sproeiers door, die meestal ook een flink stuk stoep meepakken.

Gewicht in de schaal

Uit een tussenstand na een maand van waterbesparende maatregelen bleek begin juli dat het waterverbruik in Los Angeles met maar 5 procent was gedaald. Diezelfde week liet mijn vrouw me trots een e-mail van de lokale instantie voor waterbeleid zien: ons huis zit in de top twintig van efficiëntste huishoudens in ons stadsdeel.

Ondanks de vetplanten en alle ­andere tips die ik opvolg – de kraan dicht tijdens het tandenpoetsen, geen kleine wasjes, korter douchen, niet meer in bad – komt dat ongetwijfeld ook door het feit dat we maar met z’n tweetjes zijn, en ik vraag me af of mijn kleine aanpassingen echt gewicht in de schaal leggen. Vooral omdat er mensen om de hoek wonen die tegen de regels in elke dag royaal het gazon besproeien.

Ik probeer het te negeren, maar dat lukt me van geen kant. Tot mijn chagrijn zie ik een deel van het water alweer verdampen in de felle ochtendzon en lijkt het me onwaarschijnlijk dat de stad haar besparingsdoel van 15 procent gaat halen. Toch pak ik thuis de gieter maar weer, ook al is het opgevangen water een minuscule druppel op een steeds heter wordende plaat.