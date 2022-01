‘Aan social distancing doen we hier niet’, roept Stefano, die in een familiegraf ligt met vijf anderen

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Mijn hondje Mr. Wilson en ik zijn ­de ­doden een gelukkig nieuwjaar gaan ­wensen. De zon was net op. Onderweg kruisten we een tiental zwaarbewapende jagers in kakigroene kledij en acht dartele jachthonden. De jagers lachten me toe en met een vrolijk ‘gelukkig nieuwjaar!’ doken ze het bos in.

De jacht is hier duidelijk niet voorbij, daar verandert 2022 helemaal niets aan.

Ik duw het knarsende hek van het ­zakdoekgrote kerkhof open.

“Ciao amici, come stai? Buon anno!”

“Ciao cara Ilde, hai visto il fuoco ­d’artificio?”

“Natuurlijk heb ik het vuurwerk gezien, de hemel was zo helder dat ik het in Arezzo kon zien knallen. Samen met mijn zusje, haar zoontje, een neefje en mijn Nederlandse vriendin C.”, zeg ik. “Zij waren hier om het oude jaar uit te zingen en juichend en vol hoop aan het nieuwe jaar te beginnen.”

Lachend vertel ik dat ik mijn zusje de dag erna met zoon en neef afgezet had bij het station in Arezzo, waar zij ­gezwind op de verkeerde trein naar Rome ­stapten, dat pas twee haltes later in de gaten hadden en desondanks toch op tijd het vliegtuig haalden. Het zag het ­ernaar uit dat ik hen moest gaan redden, want de volgende trein kwam pas anderhalf uur later langs. Maar toen, als in een droom, ­denderde totaal onverwacht een ­verdwaalde trein naar Rome het station in. De Italiaanse chaos kan in je voordeel uitvallen op de eerste dag van een nieuw jaar.

“C. is gisteren vertrokken, het is weer stil in huis, maar wat een heerlijk feest hadden we”, vertel ik mijn dode vrienden. “Eerst rustig kabbelend, zelfs knap saai tot het 00.00 uur was, alsof we in de wachtkamer van 2022 zaten. Toen dat eindelijk aanbrak, hebben we nog drie uur lang gefeest. We klonken onder de welwillende blik van Orion en nog een miljoen andere twinkelende sterren­ogen op het jaar dat komen ging. Het vuurwerk kon echt niet op tegen zo’n weergaloze sterrenhemel. Werkelijk!”

Gegniffel onder de zerken, ze zijn het volmondig met me eens.

“Maar nu is het wel weer ernst, dat pestvirus schiet genadeloos de hoogte in.”

“Wij hebben daar geen last van”, kirren ze in koor.

“En aan social distancing doen we ook niet”, roept Stefano, die in een familie­graf ligt met vijf anderen.

Het hele kerkhof ligt in een deuk.

“Het rijk der vrijheid was nochtans aangekondigd in 2021,” zeg ik teleurgesteld. “Hoe zal het ons in 2022 vergaan? Het lijkt erop dat ook dit jaar voorbij zal gaan voor de vrijheid weer werkelijkheid wordt.”

“Tja,” zegt de oudste dode filosofisch,

“I vivi non sanno che la libertà non esiste.”

De doden weten niet dat de vrijheid niet bestaat. “Hoezo, de vrijheid bestaat niet?”, vraag ik.

“Die bestaat enkel in het rijk der ­doden” antwoordt hij, “het is een illusie te denken dat je bij leven vrij bent, waar halen jullie dat potsierlijke idee vandaan?”

Ik mijmer na over zijn woorden terwijl ik terug naar huis wandel. Hij heeft gelijk. Waar moeten we allemaal niet aan voldoen.

In de verte hoor ik doffe schoten. Als ik bij het huis kom, hijsen de jagers net drie dode everzwijnen in hun pick-ups. Ik streel er een en troost me met de ­gedachte dat ze in het jaar 2022 naar de eeuwige jachtvelden vertrokken zijn, ­helemaal vrij.