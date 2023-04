Aan publieke interviews in het Frans gaan dagen van onrust vooraf

Auteur Lize Spit en haar Nederlandse collega Bregje Hofstede, allebei 1988, vertellen beurtelings over hun leven.

Waarmee zou het te vergelijken zijn, vraag ik me de avond voordien af in bed – een violist die op het podium gedropt wordt met andermans viool? Voor publieke interviews in het Nederlands ben ik niet zenuwachtig, maar aan interviews in het Frans gaan dagen van onrust vooraf, waarin ik al mijn gedachten in het Frans probeer te trainen. Het resulteert in iets benauwds, een aangepast denken, dat kleiner wordt en versimpelt, en eigenlijk niet om mijn leven heen past.

Door de motregen loop ik naar de locatie, waar het dubbelinterview met Lionel Shriver zal plaatsvinden, zij heeft een tolk ter beschikking. Waarom heb ik ook alweer aan de organisatie gezegd dat ik me wel red in het Frans? In m’n hand de zes A-viertjes tekst, samengesteld in de afgelopen twee maanden: van de Franse interviews die stroef liepen, heb ik nadien vraag en antwoord uitgeschreven en vertaald, om mezelf bij te spijkeren. Maar nooit helpt het studeren van letterlijke antwoorden. Steekwoorden markeren als houvast, oké, maar hoe kom je dan van het ene steekwoord bij het andere, zonder de juiste voorzetsels en grammatica − ertussen ligt het open water.

Op het podium zitten we uiteindelijk met vijf: Shriver heeft twee tolken tot haar beschikking. Een tolk die haar alles influistert, zodat zij het gesprek simultaan in haar moedertaal kan volgen, en een tolk die haar antwoorden van het Engels naar het Frans omzet voor het publiek.

Het interview duurt een uur. Ik ben blij dat Shriver lange antwoorden geeft, die allemaal nog eens naar het Frans vertaald moeten worden, zo gaat het vooruit. Shriver laat na elke vraag een korte, doortastende stilte vallen, waarin je haar ziet denken: wat ga ik precies antwoorden? Ze drukt zich soepel en geestig uit. Ik probeer zo min mogelijk naar haar Engels te luisteren, wel naar de tolk, om dicht bij de klanken, de kleuren van het Frans te blijven.

De interviewster draait zich weer naar mij: wat ik vind van de wijze waarop mensen met psychische problemen in onze maatschappij worden opgevangen?

Natuurlijk heb ik daar een mening over, maar de nuance die dit verdient, is lastig vindbaar in mijn beschikbare vocabulaire. In mijn hoofd rolt zich een lange gang uit waarin ik gehaast alle deurtjes probeer te openen: nee deze reactie kan ik niet vertalen, en nee, hier kan ik ook niet bij, deze sleutel bezit ik niet, gauw het volgende deurtje, oeps, nee, verzin maar een andere repliek. Laat me erin, laat me erin. In de onhandigheid stoot ik het bekertje water om, mijn naamkaartje krijgt natte pootjes.

Uiteindelijk opent de interviewster de deur van een kamer: zeg het maar in het Nederlands, zegt ze, ik zal je helpen.

De wijdte, de vanzelf­sprekendheid van een ­moedertaal.