Aan ‘Iedereen beroemd’ en de VRT: haal dat filmpje offline of verbrand uw charter

Aan de redactie van ‘Iedereen beroemd’ en aan onze openbare omroep de VRT,

In de rubriek ‘De wokepolitie’ van ‘Iedereen beroemd’ (aflevering van donderdag 28 oktober 2021) zijn wij opnieuw het kind van de rekening.

Een beetje context: op 1 oktober, ‘bevrijdingsnacht’, besloten wij als uitbaters van café Blond, na verschillende waarschuwingen, het feest stil te leggen en alle cismannen aan de deur te zetten. De aanleiding was een overspoeling van toxic masculinity, een portie dagelijkse kost van misogynie, trans- en queerfobie onder de vorm van handtastelijkheden, ongepaste opmerkingen, beledigingen en intimidatie van FLINTA*-personen. In tegenstelling tot wat u de modale Vlaming doet geloven, is FLINTA* geen minderheidsgroep. Het is de meerderheid, tel maar even na.

Wat volgde was een mediastorm, een discussie over discriminatie, politici die zoals het hoort braaf opkwamen voor de fragiele positie van de witte cisman. Niemand die dieper inging op de reden van onze beslissing. Onderdrukking door het patriarchaat en ingeburgerde verkrachtingscultuur zijn nu eenmaal oud nieuws. Het resultaat was méér transfobie, méér misogynie. Dreigementen, haatreacties en een rechtszaak boven ons hoofd waren het resultaat.

Denk nu niet dat wij per se meer hadden verwacht van onze Vlaamse parlementsleden, onze eigen Gentse schepen van Gelijke Kansen, alle mediakanalen en de conservatieve begriploze bekrompenheid van de ‘normale mensen’. Dat Vlaanderen niet klaar is voor zelfreflectie wisten wij al langer.

De wokepolitie vraagt zich af of de asterisk in FLINTA* staat voor mensen die ‘hun seksualiteit via hun sterretje beleven’. De wokepolitie zegt geen pinten te willen drinken met ‘die janetten’. ‘Mag Eddy Demarez binnen in Blond? Misschien heeft hij een klein pietje en is hij dan toch FLINTA*?’ ‘En Niels Destadsbader misschien ook, want die maakt kutmuziek’. ‘Alle mannen die zich niet identificeren als man zijn welkom in dat café, behalve de mannen die zich identificeren als niet-man’. ‘Kamal Kharmach, dat is een Marokkaan, die mag sowieso niet binnen’.

Mogen we dan niet meer lachen? Tuurlijk wel. Als het alomtegenwoordige probleem van onderdrukking, constante harassment en rape culture aangepakt wordt en we evolueren naar een cultuur van consent, van antiracisme, van empathie en gelijkwaardigheid, naar een maatschappij waar er ook geluisterd wordt naar FLINTA*-personen en kritische mannelijkheid verwelkomd en aangemoedigd wordt, zullen toekomstige generaties misschien ook eens goed lachen met hoe het vroeger was.

Voorlopig kunnen wij enkel zeggen dat wij opnieuw diep teleurgesteld zijn. Wij worden op de openbare omroep schaamteloos uitgelachen en onze strijd wordt belachelijk gemaakt. Dit soort humor is walgelijk en kwetsend. Het is koren op de molen van het structurele mechanisme van racisme, misogynie, trans- en queerfobie. Zodat u het zeker begrijpt: de ervaring leert dat ons op nationale televisie op die manier beledigen zorgt voor meer beledigingen, meer uitsluiting, meer discriminatie, meer onveiligheid. Zeg dat ik het u gezegd heb.

Mag ik u nog even wijzen op uw eigen ‘Charter Diversiteit. Iedereen verschillend, iedereen welkom’ waar te lezen valt: ‘We tonen wat ons verbindt en willen bruggen slaan tussen individuen, groepen, generaties en gemeenschappen. Zo bouwen we mee aan een harmonieuze en pluralistische maatschappij waarin iedereen zich thuis voelt’ en wat verder: ‘De VRT gaat ervan uit dat iedereen die voor ons werkt deze visie vanzelfsprekend vindt’.

De keuze is aan u: ‘Iedereen verschillend, iedereen welkom’ of ‘Iedereen beroemd’? Haal dat filmpje offline of verbrand uw charter.

Mogen wij u, terwijl u erover nadenkt, vriendelijk vragen ons voortaan met rust te laten?

Lise Goossens (die/hun), mede-uitbater café Blond in Gent