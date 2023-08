Jana Antonissen is columnist.

Op de laatste warme augustusdag laat een doffe bons tegen het raam me opschrikken. Nog net zie ik een smoezelige gestalte wegglijden. Aan het kantelraam kleeft nu de gevleugelde afdruk van de dood. Zes verdiepingen lager ligt het geknakte lijfje dat al niet meer dan een leeg omhulsel is.

Verantwoordelijk voor deze onopzettelijke doodslag is mijn vriend zijn properheidswaan. Als hij de ramen niet zo grondig gesopt had, was die arme vogel niet misleid door hun verraderlijke weerspiegeling.

Hoewel deze slijmerige stempel verdere collisies zou voorkomen, ontsiert hij in al zijn naargeestigheid mijn uitzicht. Ik spuit er daarom maar wat azijn op, haal de wisser erover. Een beige druppelspoor blijft achter; ik ben een slordige schoonmaker.

Die gore cocktail van duivensecreties met azijn laat ik zitten, als een even behapbare als luie herinnering aan de vergankelijkheid.

De vakantie is weer voorbij. De tijd is een slang die zichzelf in de staart bijt. Of een duif die tegen je reine raam knalt.