Aan het Antwerpse stadsbestuur: kent u de paradox der poëten?

Maud Vanhauwaert is columnist.

Twee jaar was ik stadsdichter van Antwerpen. Ik mocht op de schouders staan van mijn voorgangers, die het stadsdichterschap tot iets legendarisch maakten waar men in vele steden, overal ter wereld, met grote ogen naar keek.

Twee jaar was de stad een speeltuin waarin ik me vrijelijk kon bewegen. Ik hoefde niemand naar de mond te praten. In tal van samenwerkingen maakte ik gedichten in allerlei vormen, soms in opdracht, vaak uit eigen initiatief. Eigenlijk zinder ik nog altijd een beetje na.

Maar deze week kijk ik plots met nog meer nostalgie terug op ‘mijn tijd’. Het stadsdichterschap van weleer is niet meer. Heel begrijpelijk dat Ruth Lasters ontslag nam omdat een gedicht niet door de beugel kon voor de schepen van Cultuur. Die vond het te weinig verbindend. Maar uw ‘verbinding’, mevrouw Ait Daoud, klinkt als een metafoor voor ‘verbanning’. Ik ben dol op metaforiek, maar wantrouw ze in de politiek.

Aan het hele Antwerpse stadsbestuur: kent u de paradox der poëten? Hoe meer je hen het zwijgen oplegt, hoe harder zij zullen spreken.