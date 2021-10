Aan Europese banken: investeer niet langer in Israëlische nederzettingenindustrie

De Westelijke Jordaanoever met Oost-Jeruzalem, de Gazastrook, de Golan-hoogvlakte en het Sinaï-schiereiland is sinds de zesdaagse oorlog in 1967 altijd bezet gebied gebleven. In die periode heeft mijn land, Israël, de belangrijkste internationale rechtsnormen genegeerd, cruciale verbodsbepalingen in de wetgeving inzake oorlogszuchtige bezetting overtreden en de belangrijkste doelstellingen gedwarsboomd: het onteigende grond; bouwde illegale nederzettingen en breidde die verder uit; het gaf meer dan een half miljoen Israëli’s de toelating om vanuit Israël te emigreren naar de bezette gebieden en die te koloniseren; het belemmerde de bewegingsvrijheid van de Palestijnen met afsluitingen en controleposten en onderdrukte hun verzet, inclusief vreedzaam protest, met geweld. Al die acties hebben we gerechtvaardigd in naam van de veiligheid.

De decennialange uitbreiding en ontwikkeling van de nederzettingen, de economische uitbuiting van de bezette gebieden en het afleiden van natuurlijke rijkdommen naar die gebieden ten koste van de bezette Palestijnse bevolking, hebben bijgedragen tot het bestendigen van de bezettingsmachine, en het klassenstelsel dat vervat zit in de kern van het bestuurlijke apparaat op de Westelijke Jordaanoever.

Vijfenvijftig jaar later is de Israëlische controle over de gebieden diep verankerd en er is geen einde in zicht. In augustus 2021 verklaarde de Israëlische premier Naftali Bennett in een interview met The New York Times, dat hij niet zal toestaan dat er tijdens zijn ambtstermijn een Palestijnse staat wordt opgericht. Om de controle over de bezette gebieden te bestendigen, hebben we twee afzonderlijke rechtssystemen ontwikkeld: een geavanceerd, modern en liberaal systeem dat we extraterritoriaal hebben toegepast op de Israëlische kolonisten, en een wreed en onrechtmatig militair rechtssysteem dat geldt voor de Palestijnen in de bezette gebieden. De bezetting kan niet langer als tijdelijk worden beschouwd, de Israëlische leiders verklaren openlijk hun bedoeling om ze eindeloos voort te zetten, en ik kan dan ook alleen maar concluderen dat het bewind in de bezette gebieden voldoet aan de definitie van een apartheidsregime, en dat we ons dus bezondigen aan de internationale misdaad van apartheid op de Westelijke Jordaanoever.

De voorbije decennia hebben de Europese regeringen Israël terecht aangesproken voor zijn beleid van illegale nederzettingen, maar ze hebben verzuimd die krachtige veroordelingen ook om te zetten in zinvolle actie. Intussen hebben Europese financiële instellingen – banken, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, enzovoort – een cruciale rol gespeeld bij het bevorderen van de werking en de groei van de illegale nederzettingen, door een bijdrage te leveren aan hun economie.

Ondanks het onbetwiste illegale karakter van de nederzettingen volgens het internationale recht, investeren Europese financiële instellingen nog altijd miljarden in activiteiten die verband houden met het systeem van de Israëlische nederzettingen. Uit nieuw onderzoek van een interregionale coalitie van ngo’s blijkt dat alleen al de voorbije drie jaar ten minste 672 Europese financiële instellingen financiële betrekkingen onderhielden met vijftig bedrijven die actief betrokken zijn bij de Israëlische nederzettingen. Zo blijkt BNP Paribas – waarvan de Belgische overheid de grootste aandeelhouder is – de grootste Europese kredietverstrekker van bedrijven betrokken bij de nederzettingenindustrie. Tussen januari 2018 en mei 2021 verstrekte de bank 17,3 miljard dollar (14,9 miljard euro) aan leningen aan dergelijke bedrijven, terwijl ze ook 3,3 miljard dollar aan aandelen en obligaties aanhield.

Die bedrijven en financiële instellingen lopen een groot risico van betrokkenheid en politieke medeplichtigheid bij oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid; en van bijdrage aan mensenrechtenschendingen. Zij moeten dringend van koers veranderen.

Met de langdurige bezetting ondermijnt Israël niet alleen de morele grondslag van zijn bestaan als democratische en rechtvaardige samenleving, maar veroordeelt het zichzelf ook tot een leven in eeuwigdurend conflict met zijn buren in de regio.

In die context ben ik blij met de recente beslissingen van de Noorse pensioenfondsen KLP en GPFG, die de voorbije maanden hebben besloten niet langer financiële betrekkingen te onderhouden met een aantal bedrijven die actief zijn in de nederzettingen.

De nederzettingen vormen een cruciale belemmering voor een tweestatenoplossing, die zowel de Israëli’s als de Palestijnen een vreedzame co-existentie, onafhankelijkheid en vrijheid zou bieden.