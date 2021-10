Aan de regering om te bewijzen dat ze het gesteggel en gestook van de voorbije weken kan overstijgen

Roel Wauters is journalist.

Vivaldi gaat haar belangrijkste weekend in sinds de vorming van de regering. Tegen maandag moet premier Alexander De Croo (Open Vld) de begroting voor het komende jaar op orde hebben, net als zijn ‘heropstartplan’. Hij wil het land en zijn economie terecht weer op kruissnelheid krijgen na de coronacrisis.

Na een jaar dat gedomineerd werd door de pandemie, is het aan De Croo om te tonen dat zijn ploeg wel degelijk de bakens kan verzetten. De voortekenen waren slecht. De pensioenhervorming werd uitgesteld nog voor er een zinnig woord binnen de regering over was gezegd, in Franstalig België bleven voorzitters Georges-Louis Bouchez (MR) en Paul Magnette (PS) elkaar maar provoceren en in aanloop naar de begrotingsonderhandelingen werd het ene ballonnetje na het andere opgelaten én kapotgeprikt.

De uitdagingen zijn nochtans groot. De energiefactuur van de Belg explodeert, werkgevers smeken om arbeidskrachten, terwijl de ziekteuitval en langdurige werkloosheid maar niet onder controle geraken en intussen suddert de klimaatopwarming voort.

Hoewel de zenuwen gespannen staan, bleef het gevloek deze week binnenskamers. Het lijkt voorlopig de regering menens om in te grijpen. Zeker wat betreft de arbeidsmarkt liggen er best verregaande maatregelen op tafel. Het ziektebriefje voor korte afwezigheden afschaffen, zou huisdokters meer tijd geven voor het echte werk: mensen genezen, in plaats van een administratief doorgeefluik te zijn. Dat de werkgevers grommen, mag Vivaldi niet van de wijs brengen.

Er wordt nu ook ernstig gesproken om de werkweek een stuk flexibeler in te vullen: wie zijn uren kan kloppen op vier dagen in plaats van vijf, zou een dagje vrij kunnen krijgen. Zou er dan toch een heel klein beetje schwung komen in de anders erg rigide arbeidswetgeving? De bonden pruttelen tegen, maar ook zij zullen mee moeten met de tijd.

Bovendien lijkt er voor het eerst een plan in de maak om het probleem van de langdurig zieken fundamenteel aan te pakken. Werkgevers die een overtal aan uitvallers hebben worden mogelijk gestraft, met als finale doel dat ze hun personeel beter te beschermen. Mutualiteiten die hun werk niet doen, zouden een tik op de vingers kunnen krijgen. Net als werknemers die de kantjes eraf lopen. Sancties waren lang taboe in dit dossier, maar lijken de enige manier om iedereen op zijn verantwoordelijkheid te wijzen.

De vraag is wat er straks nog overeind blijft van de hervormingen die De Croo voor ogen heeft. Eindigen de onderhandelingen in een flets compromis waarbij elk partij zijn heilige huisje overeind laat staan? Wordt elke gevoelige maatregel doorgeschoven naar het sociaal overleg om daar een stille dood te sterven? Of blijven er slechts enkele mediagenieke maatregelen overeind, zonder globale visie? Aan de regering om te bewijzen dat ze het gesteggel en gestook van de voorbije weken kan overstijgen. Het mag ietsje meer zijn om het verschil te maken. Anders zal het bonte Vivaldi erg grijs kleuren.