Jana Antonissen is journalist.

Ik zit rustig de krant te lezen wanneer mijn vriend een foto aantikt van een Chinese arbeidster die met een schaar de genitaliën van een siliconen pop bijwerkt. “Waarover gaat dit?”, wil hij weten. Ik voer hem bij het ontbijt wel vaker vertaalde wetenswaardigheden over dit verrukkelijke land waar hij naartoe verhuisd is.

Ik zeg dat het artikel over de snelle ontwikkelingen van sekstechnologie gaat en de morele dilemma’s die daarbij komen kijken. “Vooral over gewillige seksrobots die eruitzien als geoptimaliseerde pornosterren bestaat er nogal wat discussie. Die poppen zouden een misogyne cultuur promoten.”

“Ik snap die verontwaardiging over wat mensen zoal in bed uitvoeren niet goed”, vervolgt mijn vriend. “Volgens Slavoj Zizek is onze seksualiteit toch inherent – ” “Pervers, ja, ik weet het.” Zijn fetisj om de lispelende denker overal bij te betrekken is er eentje die ik oogluikend toesta.

Volgens het artikel is nog niet duidelijk hoe langdurige seks met zo’n robot het seksuele gedrag tussen echte mensen beïnvloedt. Online lees ik dat er wel al onderzoek gedaan is naar de psychologische eigenschappen van eigenaars van zo’n pop. Daaruit bleek dat zij gemiddeld net zo tevreden waren met hun leven als de doorsneeburger. Hun motivatie om intieme relaties met een androïde aan te gaan was wel minder opbeurend.

“Vrouwen zullen je verlaten en poppen zijn trouw; vrouwen eisen dingen en poppen accepteren je zoals je bent”, aldus een Amerikaans type dat met zijn paarsharige exemplaar getrouwd is. “Is het niet geweldig dat die mannen zich kunnen uitleven met zo’n robot, in plaats van anderen lastig te vallen met hun frustraties?”, gaat hij verder. “Trouwens, hoeveel dildo’s geven het mannelijk geslachtsdeel realistisch weer?”

Aan de ontbijttafel scrollen mijn vriend en ik samen door de best verkochte seksspeeltjes. In 2021 was dat de Satisfyer Pro, een clitorisstimulator die “mannen overbodig maakt”, menen de 3.785 reviewers unaniem. Ik vraag me af wat het betekent dat zoveel vrouwen voor een alles overtreffend orgasme vertrouwen op zo’n industrieel geproduceerd plastieken apparaat.

Het bescheiden aanbod voor mannen bestaat hoofdzakelijk uit masturbators, hompen nepvlees met veel openingen, en fleshlights, siliconen vagina’s in zaklampformaat. Ik trek mijn neus op. Mijn vriend merkt het op. “Waarom”, vraagt hij, “wordt vibratorgebruik als empowering gezien – zo van; yes girl, get it – maar gaat dat niet op voor masturbators?”

Later die dag bekijk ik een YouTube-video waarin Slavoj Zizek zijn ideale sekssituatie beschrijft. Hij zou een pulserend fleshlight meenemen, zijn date een dildo. Terwijl de machines met elkaar in de weer zijn, zijn zij, verlost van alle prestatiedrang, vrij om te doen wat ze willen.

Binnenkort is mijn vriend jarig. Ik heb al een mooi speeltje voor hem op het oog. Yes girl, get it.