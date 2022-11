Aan de feesttafel op Thanksgiving kun je onderwerpen als politiek en klimaat maar beter vermijden

Valerie Trouet is klimaatwetenschapper aan de Universiteit van Arizona (VS) en auteur van Wat bomen ons vertellen. Haar column verschijnt maandelijks.

Hier in de VS is het, terwijl ik dit schrijf, Thanksgiving. Ik vier het met mijn schoonfamilie in het prachtige, maar kurkdroge zuiden van Arizona, tegen de Mexicaanse grens. Terwijl de kalkoen in de oven braadt en de pompoentaart afkoelt op het aanrecht, spelen we poker. Ik zeg dat ik maar eventjes kan spelen omdat ik nog een stukje moet schrijven voor de krant. Een opiniestuk over het klimaat.

Wanneer ik mijn schoonmoeder vraag naar haar opinie over het klimaat, denkt ze lang na. Langer dan ik had verwacht. Sandy stemde tot en met Reagan nog Republikeins, maar is dan geswitcht.

Ze heeft drie kinderen, zeven kleinkinderen en een achterkleinkind. “We kunnen niet langer wachten om iets te doen”, zegt ze dan. “Als we nog langer wachten, zijn we verloren.”

Dat vind ik een sterke opinie en dat vertel ik haar.

“Maar wat moeten we dan doen?” draagt mijn schoonzus bij aan het gesprek. “Misschien kan je daarover schrijven: de drie belangrijkste dingen die wij als individuen kunnen doen om ons steentje bij te dragen.”

Here we go again, denk ik bij mezelf, want dat is zowat de meest gestelde vraag die ik krijg als het over het klimaat gaat. Maar hardop geef ik mijn standaardantwoord bij die vraag: “Vote.” Want dit probleem vraagt om meer grootschalige oplossingen en wetgevingen dan wij als individuen kunnen waarmaken.

Mijn schoonfamilie knikt instemmend. Ze stemmen Democratisch, ze zijn hoogopgeleid, ze praten graag over maatschappelijke problemen. Hier in Arizona wonend, zijn ze zich heel erg bewust van zowel de dramatische gevolgen van klimaatverandering, de droogte, de hitte, als van de kwetsbaarheid van onze democratie. Ze zijn trots om een klimaatwetenschapper in de familie te hebben.

En toch, en toch.

Wanneer ik eraan toevoeg: “En natuurlijk je fossiele brandstofverbruik zoveel mogelijk verminderen”, valt het gesprek stil. Want mijn schoonzus had het net nog over de brand new SUV die ze kocht om dagelijks haar 50 kilometer naar het werk te pendelen en terug. Op mijn vraag waarom ze geen elektrische wagen kocht, komt het antwoord dat die te duur waren en niet onmiddellijk beschikbaar. Op mijn vraag waarom ze geen zonnepanelen legt op haar luxechalet op de buiten waar we te gast zijn, volgt geen antwoord meer. En ik stel geen vragen meer, want het is tenslotte Thanksgiving en onderwerpen als politiek en klimaat vermijd je dan beter.

Maar dat is dus exact waarom we moeten stemmen, zodat er klimaatwetgeving komt. Wetgeving die de praktische bezwaren tussen dromen en daden overstemt. Zoals in Californië, op zichzelf ’s werelds vijfde grootste economie, waar elke residentiële nieuwbouw al verplicht is om zonnepanelen te leggen en waar vanaf 2035 alleen nog emissievrije (lees: elektrische) wagens verkocht zullen worden. Dat klimaatwetgeving werkt, dat het een van de meest effectieve manieren is om ons fossiele brandstofverbruik naar beneden te halen, is een goed bewaard geheim. Over dat geheim zal ik het een volgende keer eens met mijn schoonfamilie hebben.

Maar nu eerst zorgen dat ik dat rondje poker win.