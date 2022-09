‘Aan de begrotingsonderhandelaars van de Vlaamse regering: indexeren is geen eerlijke maatregel’

Geachte minister Crevits, minister Jambon en meneer Mahdi,



Het is pijnlijk de discussies over de indexering van de kinderbijslag te aanschouwen. Alweer is er geen oog voor de groep die bij een vorige hervorming werd benadeeld, de zogenoemde combinatiegezinnen (gezinnen met kinderen geboren vóór en na 1 januari 2019, het startmoment van de Vlaamse kinderbijslag, red.).

Zoals mijn gezin. Mijn oudste kind valt in het oude systeem, mijn twee jongste kinderen in het nieuwe. Zo’n gezin heeft het slechtste van beide systemen. Ter vergelijking, het gezin van mijn zus, die slechts één kind meer heeft en hoger staat op de sociale ladder, krijgt dubbel zoveel kinderbijslag als wij. Bijzondere manier van herverdeling!

Als antwoord op een vorige mail, gericht aan toenmalig minister van welzijn Jo Vandeurzen, kreeg ik te horen dat er gekozen werd om sociale toelagen te voorzien voor armere gezinnen. Het komt erop neer dat er sociale toelagen zijn ten koste van een beperkt aantal gezinnen. Dit in plaats van deze te laten dragen door onze volledige maatschappij.

Destijds werd beloofd om na enkele jaren de situatie te herbekijken. Zoals zo vaak bleek dit een loze belofte. Integendeel, jullie weten maar al te goed hoe de indexering werkt. Het zal erop neerkomen dat gezinnen die nu al meer krijgen, hun kinderbijslag netto meer zullen zien stijgen. Kunnen jullie mij de logica hierachter uitleggen? En haal alsjeblieft geen budgettaire redenen aan. Want dit moet niet ten koste van gezinnen op basis van de geboortedatum van hun kinderen.

Als jullie correct zijn voorzien jullie een compensatie voor deze combinatiegezinnen zodat zij gelijk worden behandeld. Als jullie kiezen voor een verhoging van de kinderbijslag, kies dan voor een netto-verhoging per kind en niet voor een indexatie. Want het indexeren is geen eerlijke maatregel.

Maarten Vermeersch