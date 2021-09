9/11 zit nog altijd diep verweven in onze levens

Barbara Debusschere is journalist bij De Morgen.

Het lijkt ondertussen eerder een belangwekkend feit uit een boek over de recente geschiedenis dan een ontwrichtende splinterbom die vanuit New York ook hier de grond deed daveren. Toch zit 9/11 nog altijd diep verweven in onze levens.

Sinds die Boeings zich in die twee torens boorden en de visuele terreurporno in zoveel geheugens is gegrift, zijn veel gewone scènes uit het dagelijkse leven ook hier namelijk geen gewone scènes uit het dagelijkse leven meer.

Zo gebeurde het voor 9/11 niet dat je pakweg werklieden die zware dozen inlaadden in de lift op het werk meteen met een aanslag associeerde. Dat je onrustig werd van een rugzak die in een treincoupé rondslingerde. Dat je telkens als je in een vliegtuig zat of je tussen een mensenmassa bevond ging checken of je geen verdachte mannen met baarden zag. En je bij gewone ongevallen waarbij iets ontplofte direct aan terreur dacht.

Als vliegtuigpassagier ben je sinds 9/11 ook niet langer een reiziger maar ‘een potentieel veiligheidsrisico’. “Eens opgestegen maken crewleden lijstjes van wat passagiers als wapen zouden kunnen gebruiken en in hun opleiding leren ze een medisch noodgeval als een mogelijk afleidingsmanoeuvre te zien”, schrijft The New York Times .

Nog pijnlijker is dat ook de moslimhaat fel is toegenomen en door 9/11 is aangezwengeld, iets waar extreemrechts nog altijd garen bij spint. Helemaal wrang is dat de wraakoorlog die de VS naar aanleiding van de aanslagen ontketenden een fout was die voor meer terreur, verdeeldheid en moslimhaat zorgde, zoals premier Alexander De Croo in een opiniestuk in De Morgen schrijft.

Omdat het plan – De Croo noemt het ‘een waanbeeld’ – om in Afghanistan de democratie te installeren is mislukt en Afghanen nu op de vlucht slaan voor de taliban richting Europa, wordt die haat nu opnieuw aangewakkerd.

Nervositeit bij vliegreizen is daarbij vergeleken klein bier. En terwijl we angsten kunnen leren bezweren, zijn er geen algemene remedies bekend tegen moslimhaat.

Het enige wat kan helpen zijn dagelijkse, terloopse ontmoetingen en gesprekken die doen voelen hoe vernederend en hartverscheurend het voor moslims is om altijd weer gelijkgesteld te worden met ‘de terroristen’.

Zoals in de ervaring van een moeder die bij de aanslagen van 22 maart 2016 – ‘onze eigen 9/11’ – haar twee kinderen verloor. Toen ze na lang aarzelen weer een vliegreis maakte, panikeerde ze omdat ze naast vier jonge moslimmannen belandde. Die vernamen via de stewardess wat ze had meegemaakt en ze schreven een briefje dat ze afgaven aan haar man. Er stond: “We begrijpen jouw situatie. Maar je hoeft van ons niet bang te zijn.”

Dat gebaar heeft de vrouw enorm geholpen om angsten en woede te overwinnen. Als zelfs iemand die daadwerkelijk slachtoffer werd daarin slaagt, dan is het echt niet te veel gevraagd dat wij daar allemaal moeite voor doen.