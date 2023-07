5.000 dollar voor Bruce Springsteen? Consumenten beschermen tegen te dure tickets is allesbehalve elitair

Lara Wolters is Europarlementslid van de Nederlandse sociaaldemocratische PvdA. Ze ijvert voor een grotere controle op bijna-monopolisten als Live Nation en hun methodes om de prijs van concerttickets op te schroeven.

Dat jongeren te veel betalen voor de kaartjes om hun idolen te zien optreden, noemde uw hoofdcommentator Bart Eeckhout deze week schamper “bekommernissen van de betere middenklasse”. Concerten waren altijd al duur, dus wie vrijwillig die gekke prijzen betaalt, zou niet moeten rekenen op de steun van volksvertegenwoordigers in het Europees Parlement.

Eeckhout geeft daarmee een verwrongen versie weer van het offensief dat ik samen met mijn Duitse college René Repasi (SPD) ben begonnen. Met onze speeches in het Europees Parlement en met de vragen die wij stellen aan de Europese Commissie, willen wij Eurocommissaris Didier Reynders (MR) aan het werk zetten.

Wij willen dat Reynders onderzoekt of de bijna monopolistische ticketverkoper Ticketmaster zijn marktmacht misbruikt. Er zijn signalen dat vaak jonge muziekliefhebbers verleid worden tot het kopen van overdreven dure tickets dankzij het gebruik van het zogenaamde dynamic pricing.

Dat is een systeem dat we kennen van hoe Amazon werkt en ook wijdverbreid is in de toeristenindustrie. Vliegtuigmaatschappijen, maar ook websites voor het boeken van hotelovernachtingen, gebruiken allerlei tools om op basis van data-analyse continu de prijzen aan te passen aan de actuele vraag. Aanpassen betekent in dit geval: de prijs zo stellen dat de winst voor de onderneming maximaal is.

Consumenten hebben lang niet altijd in de gaten welke processen er draaien aan de achterkant van de websites waarmee ze online shoppen. Al zal iedereen het wel eens hebben meegemaakt dat vliegtickets of hotelovernachtingen bij een nieuwe zoekopdracht opeens anders zijn.

Hoe de grote techbedrijven omgaan met onze data is een van de grootste uitdagingen in de huidige economie. De Europese Commissie moet als waakhond vol aan de bak. Dat is zo in goed functionerende markten en dat is helemaal zo in een markt die gedomineerd wordt door bijna-monopolisten.

En dat is waar de schoen knelt in de muziekindustrie. De wereld van de concerten wordt gedomineerd door één bedrijf: het Amerikaanse Live Nation met zijn Europese dochter Ticketmaster.

Er zijn signalen dat Ticketmaster in Europa probeert in te voeren wat het in de Verenigde Staten al lang doet: de prijzen van een deel van de concertkaartjes opschroeven door het gedrag van consumenten te analyseren. Dat leidde er in de VS toe dat er kaartjes voor een Bruce Springsteen-concert voor 5.000 dollar (4.450 euro) over de toonbank gingen .

Zulke bedragen hebben niets meer te maken met een gezonde marktwerking die Europa zegt na te streven. Dit lijkt alleen mogelijk te zijn omdat de verkopende partij beschikt over alle marktinformatie en zo machtig is dat klanten en muzikanten er niet omheen kunnen.

In het onderzoek waar wij vanuit het Europees Parlement voor pleiten draait alles om de vraag hoe Ticketmaster dynamic pricing in Europa gebruikt. Alertheid is geboden. Want waar monopolistische marktmacht samenkomt met de kracht van digitale data-analyse, zou de consument weleens het kind van de rekening kunnen worden.

Ik strijd in het Europees Parlement voor een economie waar transparantie, eerlijk zakendoen en consumentenbescherming centraal staan. Alarm slaan als het Europese beleid achterloopt op technologische ontwikkelingen is het tegendeel van strijden voor elitaire bekommernisjes.