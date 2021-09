3 maanden na vonnis Klimaatzaak is in België niets gebeurd. Niets. Rien. Nichts

Beste premier,

Uw land gaat schandalig om met zijn inwoners. Onze mensenrechten worden massaal geschonden. Dat staat nu zwart op wit. De Brusselse rechtbank oordeelde in de Klimaatzaak dat het Belgische klimaatbeleid het recht op leven van 58.000 burgers schendt. Zij preciseerde dat dit gebeurt “in een context waarin u zich ten volle bewust bent van het zekere risico van gevaarlijke klimaatverandering voor de bevolking”. 58.000 burgers zaten mee in de juridische procedure van Klimaatzaak, maar de mensenrechtenschending geldt voor alle inwoners van dit land. Waar België vaak als eerste klaarstaat om mensenrechtenschendingen in andere landen te veroordelen, blijft het nu, 3 maanden na het vonnis, ondraaglijk stil.

Welke toekomst kiest u voor onze kinderen en kleinkinderen? De allesverwoestende overstromingen in het zuiden van ons land staan nog vers en pijnlijk in ons geheugen. Van over de hele wereld worden we via het nieuws dagelijks overstelpt met apocalyptische beelden. Die waren perfect vermijdbaar geweest als er eerder was ingegrepen. Het gaat hier niet om noodlottige natuurrampen maar wel over “man-made” klimaatrampen. De stortvloed aan klimaatellende die ons nu in pijlsnel tempo overvalt, voorspelde de wetenschap al meer dan 30 jaar geleden en brengt ons recht op leven, op gezondheid, op een gezinsleven, op een veilige haven in gevaar. De toekomst hebben we wel nog enigszins in de hand. Alles hangt af van de keuzes die wij – jullie– nú maken. Welke keuzes maakt u vandaag voor onze kinderen en kleinkinderen?

Neem een voorbeeld aan Merkel. België is niet het eerste land dat wegens nalatig klimaatbeleid op de vingers werd getikt. In april oordeelde het Duitse Grondwettelijke Hof dat het Duitse Klimaatbeleid de mensenrechten van de Duitse burgers schond. De regering Merkel greep prompt in. Nog geen week later gaf ze aan haar ambities fors op te voeren, en het Duitse reductiepad via - 65 procent in 2030 naar netto nul uitstoot in 2045 te brengen. Dat is volgens de klimaatwetenschap het absoluut minimale traject om rampscenario’s te voorkomen. In België, 3 maanden na het vonnis: niets van dat alles. Niets. Rien. Nichts.

Straks start het nieuwe parlementaire jaar opnieuw. Wij gaan ervan uit dat klimaat hoog, zeer hoog, op de agenda zal staan en dat dit hét speerpunt wordt voor de komende jaren. Wij rekenen op u en uw regering om een nationaal crisisplan te ontwikkelen en voortvarend uit te voeren. We gaan ervan uit dat er grote beslissingen worden genomen, in actie wordt getreden, leiderschap wordt getoond om ervoor te zorgen dat België zijn verantwoordelijkheid neemt voor zijn aandeel in deze wereldwijde crisis. Wat we als land kunnen in de covid-crisis, kunnen we ook voor het klimaat. Daar zijn we zeker van.

De inwoners van uw land rekenen op u. Neem deze rechterlijke veroordeling en onze mensenrechten ernstig en kies voor moedige maatregelen tegen deze almaar uitdijende klimaatramp. Verbreek die stilte en toon met uw beleid dat u deze immense problematiek ernstig neemt. Begin nu, onmiddellijk, met een drastische verlaging van de Belgische broeikasgasuitstoot naar minimaal -65% in 2030. Er is geen tussenweg. Een zoveelste Belgisch compromis is geen optie. De wetten van de fysica zijn meedogenloos voor compromissen. Laat geen dag meer verloren gaan, want we hebben minder dan 10 jaar om het tij te keren. Maak een einde aan deze beschamende mensenrechtenschending.

Beste premier, u bent aan zet.