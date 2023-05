Saad E.B. (22) ‘wou het gevecht in Zaventem tegenhouden’, maar bekocht dat met zijn leven

Stilaan wordt duidelijk wat er zich vrijdag heeft afgespeeld in en rond het Zaventemse station. Rond 16 uur barstte aan een plein nabij het station een vechtpartij uit tussen een grote groep jongeren. Op de ZAVO-school zou er eerder die dag een ernstige ruzie zijn ontstaan tussen twee jongeren.

Waar die precies over ging, is nog niet duidelijk, maar één van de meest geciteerde pistes die de ronde doen, is een ruzie door een liefdesaffaire. Die escaleerde en al vlug belden beide jongemannen hun vrienden. Na schooltijd krioelde het van jongeren uit Zaventem en verschillende Brusselse gemeenten.

Aan de ZAVO-school staat vandaag extra politiebewaking. Beeld Marc Baert

Gevecht scheiden

De twee ruziemakers waren niet van plan de strijdbijl te begraven. Er ontstond een vechtpartij waarbij de Etterbeekse Saad E.B. tegenover twee andere jongeren stond. E.B. is volgens bronnen dicht bij het onderzoek de jongeman die kort voor de feiten nog werd gefilmd met een samoeraizwaard in de hand - al is nog niet duidelijk of dat ook werd gebruikt.

Het gevecht tussen de drie verplaatste zich van het plein naar het perron en eindigde uiteindelijk op de sporen. Daar werd Saad E.B. gegrepen door een Duitse hogesnelheidstrein. Hij was op slag dood. Of de jongeman op de sporen geduwd werd, of de sporen als vluchtroute gebruikt werden, is nog niet duidelijk. Dat moet het onderzoek duidelijk maken.

Ook aan het station van Zaventem staat vandaag extra politiebeveiliging. Beeld Marc Baert

De familie van Saad E.B. is overtuigd dat hij geduwd werd. “Hij wilde alleen maar het gevecht scheiden”, staat te lezen in een bericht dat op sociale media werd gedeeld. Het bericht is er een van zijn mama. Dit is wat er letterlijk in te lezen staat: ‘Na het gebed wilde hij een gevecht scheiden dat verkeerd afliep... (station Zaventem). Hij werd geraakt en van de rails geduwd. Hij was 22 jaar oud en ging trouwen, hij werkt, hij werd geliefd.’

Om te besluiten met nog eens een poging duidelijk te proberen maken dat Saad E.B. niks zou hebben gedaan. ‘Hij wilde alleen maar scheiden’. Over het samoeraizwaard staat er niets te lezen.

Bij aanvang van de vechtpartij liep Saad het perron op, gevolgd door twee ‘tegenstanders’. Ze belandden op de sporen, waar de vechtpartij voortging. Plots kwam de hogesnelheidstrein. Een 16-jarige jongen uit Brussel raakte zwaargewond. Hij was de zogenaamde tegenstrever van Saad E.B. en zou bij de aanrijding van de trein minstens een been verloren zijn. De derde betrokkene, een vriend van die laatste, sloeg op de vlucht en is nog steeds voortvluchtig.

ZAVO-school

Na de dodelijke vechtpartij werden vier jongeren opgepakt. De vier verdachten zijn vrienden van de oorspronkelijke ruziemakers. Eén van hen mocht beschikken na verhoor, de andere drie werden zondag nog voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

“Ik kwam mijn vriend gewoon helpen, maar heb geen slag uitgedeeld”, verklaarde een van hen, een 22-jarige man uit Sint-Agatha-Berchem. “Mijn cliënt is zeker geen vechtersbaas of een crimineel”, aldus zijn advocaat Mike De Witte. De jongeman zou een blanco strafregister hebben. “Na de feiten verkeerde hij in shock. Saad was zijn vriend en hij heeft alles zien gebeuren. Hij is zichzelf uiteindelijk gaan aangeven bij de politie. Dat zegt ook iets”, aldus De Witte.

Ook een 20-jarige uit Etterbeek werd vrijgelaten onder voorwaarden. Ook hij blijft erbij geen slag te hebben gegeven. Een derde man, een 19-jarige uit Anderlecht, zit op de ZAVO-school waar alles begon. Al zou hij niet van een van de twee ruziënde scholieren zijn. “Hij was inderdaad op het perron maar hij heeft geen slag gegeven”, aldus zijn advocate Jocelyn De Roeck. De twintiger mocht naar huis met een enkelband. Het drietal wordt verdacht van doodslag en opzettelijke slagen en verwondingen tegenover een minderjarige.

Oproep

De federale gerechtelijke politie is verder nog op zoek naar mensen die vrijdagmiddag getuige waren van het dodelijke incident. “Wie meer kan vertellen, of beelden maakte, mag zich melden via opsporingen@police.belgium.eu of het gratis nummer 0800/30300", laat de politie weten.