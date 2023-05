Kaatsen leeft nog een beetje in Galmaarden, maar hoelang nog?

Een vijftigtal toeschouwers tekent op de eerste lenteachtige zondag present voor de openingswedstrijd van de nieuwe kaatscompetitie. Op & Over Galmaarden ontvangt landskampioen Thieulain. Normaal een topaffiche, maar op tv wordt de bekerfinale in het voetbal rechtstreeks uitgezonden, op het voetbalveld ernaast speelt FC Galmaarden een degradatietopper in tweede provinciale A, en Luca Brecel is op weg naar de wereldtitel in Sheffield. “Als het tegen een topploeg is en het is goed weer, komt er meer dan honderd man kijken”, gaf voorzitter Philip Felix vooraf aan. “Is het slecht weer, dan is het wat minder.” Dat geldt dus ook als er zware concurrentie is van andere balsporten.

Voor de inkomprijs moet je het zeker niet laten: 7 euro, democratischer wordt het niet. Een van de spelers slaat op met de handpalm, de bal mag aan de overzijde slechts één keer de grond raken voor hij wordt teruggeslagen. Een beetje zoals tennis – ook de puntentelling: 15-30-40-spel – maar dan vijf tegen vijf, op asfalt en met net iets ingewikkeldere spelregels. Wie het eerst 13 spellen telt, wint de wedstrijd.

Op & Over verliest zwaar, 4-13. Coach Yves Felix, broer van, is niet verbaasd. “Ik kan het klassement nu al voorspellen”, zegt hij. “Op twee plaatsen na zal mijn pronostiek kloppen.” Dat zou betekenen dat Op & Over net als de voetbalbuur zal moeten strijden voor het behoud.

“Technisch is het een veel moeilijkere sport dan tennis”, geeft Philip Felix toe. “Dat is er mee de oorzaak van dat de jeugd zich op andere interesses werpt.” De investering is nochtans beperkt. Veel meer dan een handschoen heb je niet nodig, de club zorgt voor de rest van de uitrusting.

Er mag zelfs een kleine vergoeding voorzien worden voor de spelers. Kaatsen valt onder de fiscale afspraak die ook geldt voor voetbalclubs in lagere afdelingen: maximum 4.500 euro per speler per seizoen mag belastingvrij betaald worden. Hoeveel ze bij Op & Over betalen, willen de heren Felix niet kwijt, “maar wij zitten zeker niet bij de betere betalers”, stelt coach Yves. “We doen niet mee met dat opbod, waarin de beste spelers zo’n beetje kunnen vragen wat ze willen.”

Philip en Yves zijn niet de enige Felixen die als vrijwilliger voor de club werken, lees ik op de website, en een van de hoofdsponsors van Op & Over is niet toevallig café Felix op het Marktplein van Galmaarden. Kaatsen overleeft dankzij vrijwilligers en familiebanden.

Waalse hegemonie

Als je op weg naar Galmaarden deelgemeente Tollembeek binnenrijdt, zie je op de Plaats links het standbeeld(je) voor de kaatser staan. Een herinnering aan betere tijden, toen de lokale kaatsclub op zondag het plein inpalmde, het verkeer zonder morren werd omgeleid en vierduizend toeschouwers de kaatsers aanmoedigden. De Lustige Balspelers zijn al een poos verdwenen, niet alleen uit het straatbeeld.

Het Pajottenland was jarenlang het epicentrum van de kaatssport. Halle, Huizingen, Buizingen en Tollembeek domineerden de competitie. Op & Over Galmaarden was op dat moment zelfs nog maar nog een bescheiden tweedeklasser. Vandaag is het de enige eersteklasser uit de streek. In de jaren 70 waren er 48 Vlaamse clubs, nu nog 14, waarvan er 4 op het hoogste niveau actief zijn. Waalse clubs hebben de hegemonie overgenomen. Ook de voertaal bij Op & Over is Frans.

“Kaatsen is in Wallonië populair in dorpen waar er voor de rest niks is”, probeert Philip Felix die delokalisatie binnen België te verklaren. “Zo trek je automatisch jongeren aan. In Vlaanderen lukt dat niet, omdat het hier overal verstedelijkt is. In steden is het sportaanbod al heel ruim. Het zou me verwonderen dat kaatsen opnieuw even populair wordt als vroeger. Dus ja, dat zal een probleem worden.”

Zijn broer Yves is nog pessimistischer. “Het is niet 5 vóór 12, maar 5 ná 12. Binnen dit en 5 jaar zie ik nog ploegen verdwijnen, omdat er geen jeugd meer is. In eerste nationale lopen spelers van 40 jaar en ouder rond, wie gaat hen vervangen? Ik zeg het niet graag, maar ik vrees dat het na onze generatie gedaan is.”