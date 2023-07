De strijd om de Bosuil: Paul Gheysens heeft zijn gelijke gevonden in Antwerp-fan en grondeigenaar Tania Mintjens

De fans van Antwerp hebben niet echt lang van de landstitel kunnen genieten. De afgelopen weken domineerde de strijd tussen voorzitter Paul Gheysens (69) en grondeigenaar Tania Mintjens (58) het nieuws. Het gaat hard tegen onzacht tussen deze zakenlui, die nochtans veel met elkaar gemeen hebben.

In 2015 zit Patrick Decuyper, de toenmalige CEO van Antwerp, met de handen in het haar. The Great Old zit op een schuldenberg van 30 miljoen euro en het overleven hangt aan een zijden draadje. Maar hij heeft een mysterieuze wilde weldoener gevonden, die een groot deel van de schulden wil aflossen en zo het faillissement wil afwenden. Voorwaarde is wel dat alle schuldeisers akkoord gaan om twee derde van hun schuldvorderingen te laten vallen.

Bijna allemaal gaan ze akkoord, behalve Tania Mintjens. Zij was jarenlang CEO van Meubelfabrieken Karel Mintjens en heeft zich nog maar net teruggetrokken in Londen, in alle anonimiteit. Als echte Antwerp-supporter van kleins af heeft ze intussen al miljoenen euro’s geleend aan de club. Maar nu weigert ze om twee derde van de 3,6 miljoen euro die ze nog te goed heeft zomaar te laten vallen. “Ik wilde daarover praten, op voorwaarde dat ik wist wie die mysterieuze geldschieter was”, zei de mediaschuwe Mintjens – er bestaan geen recente foto’s van haar – vorige maand in Gazet van Antwerpen, in een zeldzaam interview. “Als ik twee derde van de schuld zou laten vallen, dan wilde ik wel weten aan wie ik dat geld zomaar gaf.”

Tania Mintjens (foto uit 2007). Beeld Filip Van Loock

Decuyper weigert, Mintjens wordt volledig uitbetaald. Zonder dat ze het weet, is het de eerste confrontatie met Paul Gheysens. Hij heeft het normaal gezien niet zo voor anonimiteit, maar in dit geval wel. Pas twee jaar later zal blijken dat de baas van bouwbedrijf Ghelamco de geldschieter van de club is. Hij heeft een vermogen van meer dan één miljard euro, hij had de schulden dus ook zonder enig probleem volledig kunnen aflossen.

Ondanks haar liefde voor de club laat Mintjens op dat moment al zien dat ze niet zomaar over zich heen laat lopen. Ze is dan ook gepokt en gemazeld in het bedrijfsleven. Ze is amper 28 als ze CEO wordt van het meubelbedrijf van haar vader Karel Mintjens, die in 1993 plots om het leven kwam bij een verkeersongeval. En dus zit er voor zijn oudste dochter niks anders op dan de leiding over te nemen van het familiebedrijf in de Antwerpse Kempen met 350 werknemers, gespecialiseerd in het maken van eiken meubelen.

Heilige gronden

Het is ook in die periode dat Antwerp al regelmatig bij de familie aanklopt voor extra financiële middelen. Zo ook in 2008. Op dat ogenblik staat het water Antwerp aan de lippen. Als er niet onmiddellijk 500.000 euro op tafel komt, zal de Bosuil, het legendarische stadion van Antwerp, openbaar verkocht worden. Eddy Wauters, de toenmalige voorzitter, begint aan een bedelronde en komt zo terecht bij Tania Mintjens. Zij legt het geld op tafel met de voorwaarde dat het binnen afzienbare tijd wordt terugbetaald. Maar dat lukt niet. Mintjens krijgt zo de kans om de Bosuilgronden voor amper 600.000 euro extra in handen te krijgen. “Ineens was die heilige grond van mij, zonder dat ik het echt wilde”, aldus Mintjens in Gazet van Antwerpen. “Het was wel een gouden kans om ervoor te zorgen dat mijn club tot in de eeuwigheid zou kunnen blijven voetballen op het plein.” Dat is wat haar het meest bezighoudt, niet de 51.000 euro per jaar die ze nog tot 2052 zal krijgen voor de erfpacht. De gronden zijn momenteel miljoenen waard.

Antwerp-eigenaar Paul Gheysens met zijn vrouw Ria. Beeld BELGA

Opvallend genoeg is dat in zekere zin de tactiek die Gheysens zelf begin jaren negentig toepast om zijn bouwimperium van de grond te krijgen. Na de val van het communisme tikt hij in het hart van de Poolse hoofdstad Warschau voor een prikje tal van bouwgronden op de kop. “Onze sterkte is dat we zo’n grote grondbank hebben van goedkope, goed gelegen gronden. De grond voor de unit in Warschau kocht ik twintig jaar geleden voor 750.000 dollar. Zet daar nu maar twee nullen achter”, pochte hij er zelf nog over in een interview met De Tijd.

In tegenstelling tot Mintjens krijgt Gheysens geen bedrijf in de schoot geworpen. Hij studeert aanvankelijk dierengeneeskunde, maar omdat hij niet tegen bloed kan, gaat hij aan de slag als tuinaannemer. Na het plaatsen van steeds grotere tuinhuisjes krijgt hij in de jaren tachtig de smaak van het bouwen helemaal te pakken. Bij de uitbouw van zijn bedrijf gaat hij over lijken, klinkt het bij vriend en vijand. Zo houdt hij zich staande op de Poolse markt en begint hij er met de bouw van grote kantoorgebouwen. Hij verruimt zijn actieterrein ook naar Rusland en Oekraïne – waaruit hij zich nu wel al enkele jaren geleden heeft teruggetrokken. Zijn bedrijf is al snel honderden miljoenen waard. Maar het is lange tijd een frustratie dat hij in België geen voet aan de grond krijgt, omdat ze als “boerkes” gezien worden, zoals zijn vrouw Ria Vandoorne beschreef.

Soms gaat hij ook over de grens. Zo wordt Gheysens in 2003 veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan de helft effectief voor grootschalige RSZ-fraude. In 2022 is het dan weer de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) die achter hem aan zit. Ze eist aanvankelijk 153 miljoen euro, maar Gheysens zal uiteindelijk een schikking treffen voor 10 miljoen. Het gaat over een fiscale constructie die hij heeft opgezet in Cyprus.

Zo weinig mogelijk belastingen betalen, ook daarin verschilt Gheysens niet zoveel van Tania Mintjens. Zij zet begin 2012 een stap opzij als gedelegeerd bestuurder en geeft op 47-jarige leeftijd de fakkel door aan haar broer Carl. Net als Gheysens heeft de bewust ongehuwde moeder – zij heeft één zoon – de fiscaal aantrekkelijke combo van een postbusvennootschap op Cyprus en een Stichting administratiekantoor (STAK) in Nederland. Op Cyprus bedraagt de vennootschapsbelasting slechts 12,5 procent, een STAK helpt vooral om fiscaalvriendelijk aan de kinderen te kunnen schenken.

Antwerpsupporters breken bankjes los van Tribune 2 op de Bosuil om mee te nemen naar huis. Beeld Klaas De Scheirder

Ze geven hun geld liever uit aan een mooie woonst. Gheysens kiest voor de nabijheid van Ieper, waar hij met zijn familie kasteel Elzenwalle betrekt op een bosrijk domein van 5 hectare. Mintjens heeft na haar vertrek bij het familiebedrijf de oversteek naar Engeland gemaakt. Ze woont er sinds zeven jaar in het stadje Kingston upon Thames, in Coombe Park, een gated community. Ook hier wordt ze het liefst met rust gelaten. Haar optrekje van 4.000 vierkante meter, met zes slaapkamers, kostte haar 10 miljoen euro.

Het is iets wat ze zich, met haar geschat vermogen van 100 miljoen euro, zonder problemen kan permitteren. Daarom is het ook zo moeilijk voor Gheysens om zijn wil aan haar op te leggen in het stadiondossier. In de meeste gevallen krijgt hij door de macht van het geld zijn zin. Hij koopt anderen uit of begint dure rechtszaken om tegenstanders op de knieën te krijgen. Maar dat zal hier weinig uithalen. Hij heeft in zekere zin zijn gelijke gevonden.

Gheysens haalt nu dan ook andere tactieken uit de kast om toch zijn wil door te drijven. Zo heeft hij het nu over het probleem-Mintjens en zet hij zelfs de supporters nadrukkelijk op tegen deze zakenvrouw, recent nog in een brief aan de fans waarin er gesproken wordt over “aasgieren”. Antwerp beweert dat zij de toekomst van de club in de weg staat, Mintjens wil waterdichte garanties dat Gheysens zich aan zijn belofte zal houden om het stadion helemaal uit te bouwen. Daarom eist ze onder meer dat hij de club niet binnen de vijf jaar verkoopt en dat hij het stadion aan marktvoorwaarden bouwt. In principe kan Gheysens het stadion gewoon verder afwerken: de grond is nog dertig jaar in erfpacht van de stad.

Kasteel Elzenwalle, het West-Vlaamse optrekje van Paul Gheysens. Beeld RV

Grote marges

Maar Gheysens is en blijft een zakenman die geld wil verdienen. Dat is hem bij Antwerp nog niet gelukt. Verre van, hij heeft er nu al meer dan 150 miljoen euro in gepompt. Om dat deels te kunnen recupereren, heeft hij het stadion verder afgewerkt. En dat levert hem geen windeieren op. Zo blijkt uit de jaarrekening van Ghelamco dat de twee tribunes die hij nu al gebouwd heeft door experts van het bouwbedrijf geschat worden op 85 miljoen euro. Nochtans stak hij in de bouw van tribune 1 slechts 21 miljoen euro, volgens Gazet van Antwerpen. In de jaarrekening van 2019 zien we dat de constructie van tribune 4 slechts 11,2 miljoen euro kostte. Voor beide tribunes betaalt Antwerp nu vijftien jaar lang een leasesom die rond de 7 miljoen euro per jaar bedraagt. Op termijn zal hem dat, alleen al voor de eerste twee tribunes, dus 105 miljoen euro opleveren. Ter vergelijking: de volledige bouw van de Gentse Ghelamco Arena heeft 76 miljoen euro gekost, Club Brugge begroot de bouw van zijn nieuwe stadion op 100 miljoen euro.

De nieuwe tribune 1 op de Bosuil. Beeld Tom Goyvaerts/GMAX Agency

Op dit moment is die leasing een vestzak-broekzakoperatie – Antwerp-voorzitter Paul Gheysens betaalt Ghelamco-CEO Paul Gheysens – maar dat is het niet meer als de club verkocht zou worden. Dan is het de nieuwe eigenaar die Gheysens zal moeten betalen. Dat is de beste garantie dat hij een groot deel van het geïnvesteerde geld toch nog terug zal krijgen.

Vanuit het standpunt van Mintjens, die een duurzame toekomst wil voor Antwerp op de Bosuil, is het niet zo vreemd dat ze net nu zulke strakke eisen stelt: ze heeft alle hefbomen in handen. Gheysens mag dan nu wel zeggen dat hij het goed voorheeft met de club, maar dat betekent niks. Kijk bijvoorbeeld naar Bart Verhaeghe, die 10 jaar geleden nog stellig zei dat hij Club Brugge nooit zou verkopen. Op dit ogenblik is al meer dan 20 procent in Amerikaanse handen. Of kijk naar AA Gent, waar voorzitter Ivan De Witte enkele jaren geleden nog akkoord ging met de afspraak dat de aandelen van de club niet te gelde gemaakt konden worden. Maar vorige week ging hij wel op de rem staan bij de overname om toch nog een paar miljoen extra in de wacht te slepen.

Of kijk naar de reactie van Paul Gheysens na de mislukte beursgang van Club Brugge: “Het is jammer. Want als Club Brugge op de beurs 400 miljoen euro waard zou zijn, dan is Antwerp er 300 miljoen euro waard.” Hij zei het misschien met een lachje, maar ongetwijfeld zit er een kern van waarheid in. De enige manier waarop Gheysens ooit geld kan verdienen aan Antwerp, is door de meerwaarde op een verkoop. De club stapelt nu gigantische structurele verliezen op die 30 à 40 miljoen euro per jaar bedragen, dat kan niet blijven duren. Die krijg je enkel dichtgeritst door elk jaar de Champions League te halen en door miljoenen aan transfers. Zeker door de concurrentie met Club Brugge is dat een onrealistisch scenario.

En dus heeft Gheysens ook die gronden nodig om de waarde van de club naar boven te kunnen trekken. Mintjens heeft al aangeboden om het opstalrecht gratis te verlengen met 50 jaar, als er bepaalde controlemechanismen worden ingebouwd. Zo wil zij onder andere een supporter in het bestuur die de transacties in de gaten houdt. Maar dat ziet Gheysens niet zitten. Zo is Antwerp moeilijk verkoopbaar: geen enkele eigenaar wordt graag geconfronteerd met bemoeienissen van een buitenstaander.

Paul Gheysens met burgemeester Bart De Wever (N-VA) tijdens de kampioenenviering op 5 juni. Beeld BELGA

Trouwens, Gheysens heeft Antwerp in de eerste plaats gebruikt als een hefboom om ook in Antwerpen bouwprojecten binnen te halen. En dat is hem gelukt. Niet toevallig heeft hij ex-minister Philippe Muyters (N-VA) in de raad van bestuur van The Great Old opgenomen. Hij heeft nu ook een rechtstreekse lijn met burgemeester Bart De Wever, wat hem in andere projecten al van pas is gekomen. En rond de Bosuil zijn er opportuniteiten. Zo nam hij vorig jaar op de Oude Bosuilbaan een tandartspraktijk over voor het vastgoed, blijkt uit de jaarrekening van Ghelamco.

Financiële moeilijkheden

De laatste maanden gaat het hem met het bedrijf echter niet meteen voor de wind. De inflatie door de economische crisis heeft geleid tot hogere rentes voor leningen. Zo staat het businessmodel van Gheysens onder druk: lenen om gronden aan te kopen en gebouwen te zetten, die daarna met winst verkocht of verhuurd worden. Kantoorgebouwen raken moeilijker verkocht en het lenen van geld is duurder geworden. Gheysens heeft dan ook al een aantal gebouwen vervroegd in de etalage gezet. Niet ideaal op een moment van laagconjunctuur.

Antwerp-CEO Sven Jaecques. Beeld BELGA

Zo riskeert ook Antwerp in het vizier te komen. CEO Sven Jaecques ontkent die geruchten omdat Gheysens “met zijn eigen geld” in de club geïnvesteerd heeft. Maar dat argument snijdt geen hout: het persoonlijk vermogen en het vennootschapsvermogen loopt bij een familiebedrijf in elkaar over. Als puntje bij paaltje komt, zal Gheysens zijn privévermogen aanspreken om zijn bedrijf door zwaar weer te loodsen. Het is in ieder geval een teken aan de wand dat de geplande kapitaalsverhoging van 47,5 miljoen euro in Antwerp nog altijd niet is doorgegaan. Dat zal snel moeten gebeuren om cashflowproblemen te vermijden. Bij een goed bod zal Gheysens zeker gaan nadenken of hij wel zo’n grote supporter is van Antwerp. Niet vergeten dat hij eerder ook al – zonder succes – Union en Anderlecht heeft willen kopen.

De inspanningen van Gheysens om Mintjens buitenspel te zetten, lijken hun effect niet te missen: de harde kern van de club heeft zich intussen volledig achter de voorzitter geschaard. Maar of dat Tania Mintjens zal afschrikken, is nog maar de vraag. “Zodra ik iets in mijn hoofd heb, zal dat gebeuren. Ik zal altijd luisteren, maar als ik echt in iets geloof, ben ik erg koppig”, aldus Mintjens in onverdachte tijden in een interview met Trends. Ook hier verschillen beide kemphanen niet zo veel van elkaar. Wie zal het eerst met de ogen knipperen? Dat is op dit ogenblik koffiedik kijken.