Win! Dit kookboek van The Green Kitchen Stories mikt op ploetergezinnen

Deze zomer was het precies tien jaar geleden dat het Scandinavische koppel David Frenkiel en Luise Vindahl elkaar leerde kennen in de eeuwige stad. “Morgen vliegen we naar Rome om dat te vieren”, vertelt David via Skype. Ze hebben deze zomer werk en vakantie gecombineerd. Want hoe bekend het tweetal ondertussen ook is bij groentenfans wereldwijd, ze blijven voorlopig werken als freelancers vanuit hun thuisbasis Stockholm. In hun nieuwe boek staat Luise op de foto’s met een hoogzwangere buik. Ondertussen is hun derde spruit, Noah, geboren en proberen ze zoveel mogelijk tijd met de kinderen door te brengen.