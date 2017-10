Empathie leek Kees (45) te missen. Toen zijn vrouw haar vader had aangegeven omdat hij haar had misbruikt tijdens haar jeugd, vroeg hij gewoon kort hoe het was geweest. ‘Heftig’, antwoordde ze. En daarop boog hij zich weer over zijn werk.

"Ik had een apathisch leven dat bestond uit hard ­werken en een beetje lol, maar bewust een relatie onderhouden, heb ik nooit geleerd. Ik had noch de kracht, noch het bewustzijn om emoties te voelen. Mijn vrouw en ik zijn 17 jaar getrouwd, samen hebben we een bedrijf. Wij werken dag en nacht en wat ons al die jaren bond, maar dat zie ik allemaal nu pas, was vooral een gezamenlijke honger naar erkenning gevoed door een sterk minderwaardigheidsgevoel.

“Op een avond, zo’n twaalf jaar geleden, kreeg mijn vrouw ruzie met haar ouders en in de auto op weg naar huis bekende ze dat ze vroeger door haar vader was misbruikt. En het gekke was: ik vroeg niet door. Ook niet toen ze zeven jaar later in therapie ging en in 2016 eindelijk aangifte deed. Zij sprak er na die avond in de auto niet meer over en ik ook niet. Ik merkte wel dat het bergafwaarts ging met ons huwelijk en vooral de intimiteit. Toen ik haar geheim kende, begon ze zich te schamen. Ze wilde minder seks, niet langer aangeraakt worden. In de eerste jaren van ons huwelijk had ze haar misbruikverleden succesvol verdrongen, maar nu lukte dat niet meer. Zodra ik in de buurt kwam, verkrampte ze. Dus dat deed ik op den duur niet meer.