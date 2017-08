Oe is't? "Ons bushok is een knooppunt van contacten"

Er is de Lambermont, de ambtswoning van de premier. Er zijn de Lambermont-akkoorden, die de vijfde staatshervorming van België vastlegden. Lambermont is ook een deelgemeente van Verviers, in de provincie Luik.

Het minst bekende Lambermont ligt aan de andere kant van de landkaart, nabij Florenville en de Franse grens. Daar is Lambermont niet eens een dorp. Het is een gehucht dat tot Muno behoort, dat dan weer een deelgemeente is van Florenville. In dit Lambermont wonen nog geen honderd mensen. “Hier valt niks te beleven”, zegt een passant.

